Las cantantes LP y Tove Lo se presentarán en vivo en Buenos Aires

La primera de ellas lo hará el 15 de octubre, mientras que la segunda tocará junto a su banda en el mismo escenario el 19 de noviembre.

¿Quién es LP?

Después de un comienzo notable en su carrera que la ha llevado a colaborar con grandes artistas internacionales como Rihanna en "Cheers", Christina Aguilera en "The Beautiful People" o Backstreet Boys en "Love Will Keep Up All Night", la estadounidense Laura Pergolizzi, más conocida como LP, logró el rango de estrella internacional gracias a su tercer álbum "Forever For Now", lanzado en 2014.

En 2017, la cantante lanzó "Lost On You", su cuarto álbum, que alcanzó más de 500 millones de transmisiones y fue disco de platino en Rusia, Polonia, Grecia, Suiza, Italia, Francia y más.

Su quinto álbum de estudio llega en 2018 con el nombre de "Heart To Mouth" que, según LP, lo describe como "el sonido de un artista incapaz de contener". El mismo cuenta con canciones como "Girls Go Wild", "Die For Your Love" y "One Night In The Sun", entre otras, que muestran la impresionante voz y talento de la cantautora.

Su voz casi lírica en temas que hablan con naturalidad de su condición homosexual, ayuda a la visibilidad de las personas LGTBi de forma generosa. En varias entrevistas, LP contó con humor las veces que fue discriminada por su aspecto físico y sus gustos personales, aunque para ella eso nunca fue un obstáculo en su carrera musical y al contrario, su tatuaje de carabela que nace en la garganta y le cubre el pecho, sus rulos alborotados, su vestimenta y su personalidad han sido parte de la imagen que por sí sola logró vender e inspirar al mundo.

¿Quién es Tove Lo?

La cantante sueca Ebba Tove Elsa Nilsson, conocida como Tove Lo, ya debutó en el país en la edición Lollapalooza 2017 y se ha convertido en una de las estrellas pop más interesantes del momento, caracterizándose por su honestidad, complejidad y su contenido lírico autobiográfico.

Actualmente, la artista presentó el video musical de su último sencillo, "Glad He's Gone", dirigido por Vania Heymann y Gal Muggia y filmada en Kiev, donde Tove Lo consuela por teléfono a una amiga que sufre problemas de amor.

A lo largo de su carrera, cautivó audiencias compartiendo giras con Coldplay, Katy Perry y Maroon 5, entre otros y gracias a las canciones extraidas de sus discos "Queen of the Clouds", "Lady Wood" y "Blue lips".

Tove Lo se unió al colectivo de compositores Wolf Cousins de Max Martin y co-escribió canciones para Cher Lloyd, Lea Michele y The Saturdays, así como "Love Me Like You Do" de Ellie Goulding, que obtuvo una nominación a la Mejor Canción Escrita por Medios visuales en los 58 Premios Grammy. Tove Lo también ganó dos Grammys en 2015 como Artista del Año y Canción del Año por "Habits (Stay High)".