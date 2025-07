Los detalles de cómo será en el casamiento poco tradicional de Karina Jelinek

“Nos conocimos en el 2017 y en el 2019 la amistad pasó para otro lado. Nos conocimos en Tequila. Nos conocemos un montón de días”, contó Karina, sobre cómo fue el comienzo de su vínculo con Flor, varios años atrás que, hasta la actualidad, incluyó varios distanciamientos que se conocieron públicamente. Pero, a pesar de eso, la relación y la convivencia entre ellas sigue adelante.

“¿Recuerdan el momento en el que dejaron de verse como amigas y se vieron como algo más?”, le preguntaron a Jelinek, pocas semanas atrás. “Tan difícil es decir que pasó y me da como cosa y miedo también. Hace 20 años que soy conocida pero aún tengo miedo de qué digo y que me vaya mal. Y ella tiene a su familia también. No voy a entrar en detalles porque no quiero”, compartió Jelinek.

Y ahora, Karina y Flor están dispuestas a dar un paso más en su relación... Al punto en que se van a unir en matrimonio pero no será ante la ley Argentina ni de ningún otro país. Porque lo que tiene planeado la flamante pareja es concretar una boda simbólica, a fin de celebrar la unión y el amor que se tienen.

Cómo será la boda de Karina Jelinek

Karina ya se casó ante el Registro Civil y fue protagonista de una fiesta súper mediática con Leo Fariña, a fines de abril del 2011. Y ahora, tendrá su segunda boda, esta vez en el exterior. Porque con su pareja harán una ceremonia que celebrará un amigo de la pareja en Tulum, en México.

En un conocido complejo hotelero, organizarán la ceremonia y la party que seguirá la cultura maya. En principio, la idea fue que el casamiento se concrete el mes pasado. Pero Jelinek y Parise decidieron posponerlo para fines de este año porque en la ciudad azteca hace calor ahora y porque no todavía no terminaron de cerrar el canje correspondiente para hacer el gran evento gran.