Las leyendas del hard rock dicen presente en la TV

En el mundo del hard rock, hay algunos artistas han dejado una huella indeleble, redefiniendo el género con su talento y personalidad únicos. Tal es el caso de Alice Cooper, Bret Michaels, Dee Snider, Sammy Hagar y Sebastian Bach que no solo han marcado el sonido del rock, sino que también han capturado la imaginación de generaciones con sus audaces presencias en el escenario y sus innovadoras contribuciones musicales.

Cada uno, desde el enérgico líder de Poison hasta el icónico frontman de Skid Row, ha recorrido un camino lleno de desafíos y triunfos que ha dejado una marca en la historia del rock. A través de esta serie de especiales de "Biography Rock" en A&E, los espectadores tendrán la oportunidad de explorar las historias de estos legendarios artistas, descubriendo los momentos clave que los llevaron a convertirse en verdaderas leyendas del hard rock.

BIOGRAPHY: ALICE COOPER - Jueves, 12 de septiembre - 10:50 pm MEX – ARG – COL

Alice Cooper ha sido descrito como el padre de todo y la biografía de una hora explora los altibajos de un viaje increíble. Desde sus comienzos como un niño asmático en Detroit obsesionado con el arte y la actuación, hasta convertirse en una de las figuras más celebradas en la historia de la música, el especial explora la increíble carrera y legado de este ícono del rock.

BIOGRAPHY: SAMMY HAGAR - Jueves, 12 de septiembre 11:50pm MEX – ARG – COL

Su padre quería que fuera boxeador y su madre era recolectora de frutas en California , pero él se convirtió en uno de los líderes más exitosos del hard rock. Esta es la asombrosa historia de Sammy Hagar, que recorre su camino desde la pobreza de un pequeño pueblo hasta convertirse en cantante principal de la banda Montrose y luego en solista principal.

En última instancia, descubrimos qué llevó a Hagar a reemplazar a David Lee Roth, uno de los artistas más queridos de su generación, y cómo ayudó a Van Halen a conseguir sus primeros éxitos número uno.

BIOGRAPHY: BRET MICHAELS - Viernes, 13 de septiembre 10:50pm MEX – ARG – COL

Este documental explora cómo el valor y la determinación convirtieron a Bret Michaels en el líder definitivo de la banda Poison, cómo luchó por mantener unida a la banda y luego se embarcó en una notable serie de proyectos comerciales. Desde "Rock of Love with Bret Michaels" hasta ganar "Celebrity Apprentice", el documental muestra cómo el viaje de Michaels lo impulsó hacia un inmenso éxito como miembro de una banda y como solista.

BIOGRAPHY: SEBASTIAN BACH - Jueves, 19 de septiembre 10:50pm MEX – ARG – COL

Descubrimos cómo Sebastian Bach, un niño de un pequeño pueblo de Canadá se convirtió en el chico malo definitivo del hard rock. Desde una oferta de trabajo a los 14 años, hasta la invitación a una boda que lo llevó a conocer a la familia Bon Jovi y unirse a Skid Row.

BIOGRAPHY: DEE SNIDER - Viernes, 20 de septiembre 10:50pm MEX – ARG – COL

Descubrimos cómo Dee Snider pasó de ser un niño del coro de la escuela secundaria a uno de los rostros más reconocidos del hard rock. ¿Cómo fue que un rechazo de una disquera lo llevó a escribir la exitosa canción "We're Not Gonna Take It"? ¿Y cómo el ego por su éxito lo llevó por mal camino?