Le robaron a Gladys Florimonte y le piden un "saludo para los pibes de La Matanza"

“Estábamos en la sala de ensayo y sentimos que alguien había subido, pensamos que era la dueña. Se metieron con un revolver y nos pidieron que les diéramos todo lo que teníamos. Yo les di los dos teléfonos, los anillos de oro. Nos apuntaron y nos sacaron todo lo que teníamos porque nos amenazaron con llevarse a uno puesto. Estábamos todos temblando”, detalló la actriz a la señal TN.

Entre las figuras afectadas por el atraco también estaban Christian Sancho, Celeste Muriega, Nico Riera y Lali González.

Según comentaron varios testigos, los delincuentes hasta les hicieron grabar videos de saludos “para los pibes de La Matanza”. Luego del episodio, los actores llamaron a la Policía y radicaron la denuncia correspondiente.

Claudio Cabré, productor de la obra, agregó algunos detalles. “Ellos estaban ensayando en una sala en Palermo, ubicada en Ravigniani y Niceto Vega, y dos personas entraron a robar a punta de pistola. Se llevaron celulares, dinero y les pidieron un video”, contó.

Fuerte pelea entre Gladys Florimonte y Cinthia Fernández: "Sos una maleducada y resentida social"

Ángel de Brito se ausentó de su programa LAM y Nazarena Vélez quedó a cargo de la conducción. Todo marchaba bien hasta que una inesperada pelea la sorprendió.

“A ella le gusta mucho la política. Te vi muy cerquita de la política, disfrutando... bien de adentro. Te tenían bien cuidadita. Le dabas a la política...”, dijo Cinthia sobre Gladys, pero a la actriz no le cayó nada bien ese comentario.

“Linda, todo lo que tengo es gracias a mí, ¿sabes de qué hablo? Mientras vos bailabas y te hacías la pelo…, yo iba con una valijita en un colectivo, ¿sabes de cuánto? No iba en uno coche cama. Mientras vos bailabas y pasabas la gran vida. No hables pavadas. No estoy nerviosa. Sos una maleducada y resentida social”, le contestó Florimonte.

Fue ahí cuando Nazarena decidió meterse y ponerle punto final a esta pelea que viene de larga data. Dos años atrás, Gladys había asegurado que si Cinthia conseguía un cargo en la política, ella se iría del país.