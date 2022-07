Leo García le pegó a Tini Stoessel y a los traperos

tini2.jpg

El ex participante de El Hotel de los Famosos disparó munición gruesa hacia la pareja del futbolista Rodrigo De Paul. "La Tini diciendo 'mijente', nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quién estará el tóxico de tu chongo", señaló García en Twitter.

Y no solo le pegó a Tini, también se la agarró con los cultores del trap. "El vicheto, villeros que quieren ser chetos, y los chetos quieren ser villeros. No quieren auténticos, quieren gente que repita lo de otro y así, cómo dice la teoría de mono 100, falta con que uno haga algo distinto que el resto lo repite, sino decime como es que estamos inundados de música cache, grasa que no deja nada", escribió el cantante.

"Definitivamente tiempos aburridos argentinos, el trap, el reggaetón, la desculturización y los new egos, los héroes de cartón por doquier y el público consumista que consume, pero se queja de la guita, esto cambiará en 5 años eso es lo mas optimista", finalizó su descargo.