"Lindo pero Bruto": ¿palo de Lali Espósito a Mariano Martínez?

Pero en las últimas horas la polémica se dio porque los fans de la cantante empezaron a contar que el tema estaba dedicado a Mariano Martínez con quien Lali salió hace unos años y no terminaron de la mejor manera. Mariano habló del tema y si bien no quiso entrar en polémicas, dejó en claro que de ser cierto esto a él no le agrada demasiado: “No sé si ponerme contento, agradecer o llorar. ¿Gracias porque se acuerdan de mí? Es un tema para bailar y calculo que buena onda, lo de los fans es algo de ellos”, comentó Martínez, en diálogo con el ciclo Los ángeles de la mañana.

ADEMÁS:

Hoy Mariano está en pareja, al igual que Lali, por lo que cada uno está en su historia y no quieren que se siga hablando de ellos y de lo que fue aquella relación mientras hacían Esperanza Mía y que después terminó en medio de rumores de infidelidad y algunas palabras muy duras por parte del actor. Será por eso que Mariano decidió correr a Lali de la escena y dijo: “Ella no me lo dedicó así que no tiene que aclarar nada, es algo de los chicos. Es un chiste de las redes sociales”. Por ahora, el actor no tuvo la oportunidad de escuchar la canción, pero pronto lo hará. “Ya me etiquetarán y escucharé el tema dedicado a mí por los fans”, cerró.

El rumor surgió porque el tema tiene algunas frases que parecen estar directamente dirigidas a él: “Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco, ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?”, “Eres lindo pero bruto, seduces pero sólo con el bulto” y “Calladito es que te veo más bonito”, dice. Encima, entrevistadas en el programa estadounidense Despierta América, cuando les preguntaron a las artistas sobre si habían salido con un hombre de esas características, Lali tomó la posta: “Yo contesto. ¡Sí, claro, yo sí!”. Ahí las fans de la actriz argentina señalaron a Mariano, con quien tuvo una relación que no terminó de la mejor manera. Mariano insistió que no es un tema que le haya dedicado y que se enteró de esta polémica por las redes

¿Y si no fue a él,a quién se lo habrá dedicado Lali? Entre sus novios también figuran los actores Peter Lanzani y Benjamín Amadeo.