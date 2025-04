Lizy Tagliani se quebró en vivo tras las duras acusaciones de Viviana Canosa

"Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo, estoy triste. No pensé que esto pudiera pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros de la secundaria y mis clientas de más de 25 años de peluquera", afirmó Lizy en el inicio de su respuesta.

Y continuó delante de las cámaras: "Toda gente que me brindó oportunidades, su afecto, su confianza, y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo. Yo sé quién soy, estoy muy segura. Mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí, llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa y tener la vida que tengo también".

Lizy fue más allá en su mensaje: "Les pido disculpas a mis compañeros y a toda la gente que tengo que hacer pasar este momento. Pero, no quería dejar pasar que obviamente, me pongo a disposición de lo que sea, y lo que sea necesario para que todo se aclare y quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Que pude construir gracias a ustedes una familia, gracias a ustedes pude ser quien soy. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje".

"Gracias a ustedes pude construir una familia, pude ser quien soy. Soy payaso, atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje, soy esto que ven. La gente que me conoce desde el día a día sabe que soy así. Y los que me conocen a través del teatro, de la radio o desde otros lugares que no tienen la posibilidad de verme personalmente, quizá puedan pensar que fingí todo este tiempo", remarcó.

"Pero nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando la misma gente. Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor, yo misma voy a decir 'sí, eso es así, pasó'", planteó la humorista.

Y al cabo, resumió: "Ojalá mis compañeros puedan entender y acompañarme, y ayudarme a que sea este lugar, que primero no quería venir, no tenía ganas. Pero me di cuenta que, más allá de mi marido y mi hijo que me están esperando en casa, este lugar es como si fuera mi familia. Yo no miento y no voy a mentir nunca".