Lo que le faltaba: Pau Linda demandará a Yanina Latorre

El tiempo pasó pero Pau no se olvidó y ahora llevará a la Justicia a Yanina. "Me están preparando bien la carta documento por todo el daño que me generó y me hizo. En su momento le escribí a ella porque tengo su WhatsApp, de por qué lo hizo y dijo eso, y no me contestó", comentó la mediática.

Le dije (a Yanina) que no era eso y que me estaba perjudicando. Después se lo pedí vía Twitter si se podía retractar y no lo hizo. La voy a demandar porque en su momento mucha gente me hizo daño, me hicieron bullying, en las redes me mataron y me dañó mucho la imagen", agregó.

Según contó, Pau dice que los dichos de Yanina la perjudicaron y no la perdonará: "No está bueno, me perjudica mi imagen. No creo que pida disculpas porque no es una persona que tenga esa capacidad humana de hacerlo".