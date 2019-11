Según reveló Fernando Burlando, la idea de sus hijas es "salvarle la vida y que un juez determine su capacidad.

"Hay una mala idea de Diego de entender que sus hijas, Dalma y Gianinna, tienen algún tipo de pretensión sobre su patrimonio", sostuvo el letrado mediático.

"Nada más alejado de la realidad. Ellas, lo único que han hecho es intentar acercar su corazón y ofrecer sus hombros para sacar adelante a su papá", aseguró Burlando a través de una extensa entrevista radial en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

Luego de la alarmante noticia que circuló en estos días sobre la salud de Maradona, muchos interrogantes se abrieron en relación a los problemas personales que fueron más allá de los cruces de declaraciones las especulaciones acerca de su patrimonio. "Cualquiera de sus familiares podría pedir una determinación de capacidad de Diego Maradona, poniendo esta situación en manos de un juez para que decida si él esta con las capacidades alteradas o disminuidas, previo a realizar cualquier tipo de diligencias", ratificó el abogado.

‘Después de que el ídolo suspendiera por unos instantes su trabajo con el equipo Gimnasia y Esgrima La Plata para afirmar sin pudor su voluntad de donar su capital a fin de no dejar herederos familiares, las hijas (y ex nenas, según solía describir el crack con devoción) optaron por apoyarse en el marco legal con su vocero de confianza y dar respuestas. Antes, la propia Giannina había hecho expresa su preocupación.

"Se nota que Diego no está bien de salud y esa es siempre la prioridad de sus hijas. Quieren saber cuál es el verdadero estado de salud de Maradona. Es muy difícil perforar el cerco y el bloqueo que hay sobre Diego, ellas no tienen decisión aun siendo sus hijas y esto ha sido avalado por él", admitió Burlando, no sin disimular su incertidumbre por las dificultades para mejorar el acercamiento familiar.

A propósito de la inquietud que expresó la propia Catalina Dlugi durante la entrevista , el letrado confió: "Me parece que hay mucha gente que hoy por hoy debe estar preocupada por la salud de Diego, porque no todos lo ven bien. Sería sano hacer algo por su salud si él no se quiere ayudar. Esto debe ser motivo de charla en la familia y se debe estar conversando, no tengo dudas", concluyó Burlando convencido. Habrá que ver si esta semana el ansiado acercamiento se vuelve realidad, o si los comentarios no desatan una peor reacción de Maradona, molesto con tal estrategia judicial.