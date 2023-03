Lollapalooza Argentina 2023: Twenty One Pilots reemplaza a Blink 182

FqJj0gqWAAIh0Vn.jpg

La incorporación del dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun se dio a raíz de la baja de Blink-182, que no participará de Lollapalooza 2023 debido a que el baterista del grupo, Travis Barker, fue operado este martes producto de una lesión en su dedo anular izquierdo en un ensayo a principios de febrero.

De esta manera, Twenty One Pilots será la encargada de dar el gran cierre de la noche del sábado 18, sumándose a artistas como Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again y Melanie Martinez.

El nuevo line-up del Lollapalooza Argentina 2023

En la grilla del día viernes se encuentran Rosalía, Drake, Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Dante Spinetta, entre otros

El sábado, además de Twenty One Pilots, tocarán Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Catupecu Machu, Sofi Tukker, Nafta, Melanie Williams & El Tabloide, Angela Torres y Ralphie Choo, entre otros.; mientras que el domingo estará definido por Skrillex, Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Kali Uchis, Claptone, Conan Gray, Diego Torres y Rise Against.