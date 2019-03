Luego de una exitosa gira de comedia de dos meses en la universidad, Pete -con una revitalizada confianza y apariencia- toma al aspirante a comediante, Jaboukie, como su aprendiz.

HIGH MAINTENANCE (TEMPORADA 3) – Final de temporada el Domingo 17 de marzo a las 23:30hs Mientras matan el tiempo en su remolque lejos de la ciudad, El Tipo recibe graves noticias. Mientras tanto, Cori intenta ajustarse a la nueva realidad sin su amigo.

PSI (TEMPORADA 4) – Desde el Domingo 24 de marzo a las 21:00hs.

Creada por el renombrado psiquiatra Contardo Calligaris, la cuarta temporada de PSI explorará temas relacionados con la paranoia, con un total de cinco narrativas desarrolladas a lo largo de 10 episodios de una hora. Todas las historias están basadas en casos reales tratados por Calligaris.

VEEP (TEMPORADA 7 - FINAL) – Desde el Domingo 31 de marzo a las 23.30hs.

La serie de comedia de HBO creada por Armando Iannucci , sigue la ajetreada cotidianeidad de la vicepresidente Selina Meyer, apagando incendios políticos, equilibrando una agenda pública cargada con una vida particular intensa. En la séptima temporada la ex vicepresidenta y presidenta, está tratando de volver al Salón Oval. ¿Podrá librarse de años de fallas y escándalos?

BARRY (TEMPORADA 2) – Desde el Domingo 31 de marzo a las 23:00hs.

Narra la historia de un asesino a sueldo deprimido, que quiere comenzar una nueva vida como actor. Enviado a Los Angeles para concretar un trabajo, Barry (Bill Hader) inesperadamente termina involucrándose con un grupo estudiantes de teatro dirigido por el maestro y gurú Gene Cousineau.

CHUMEL CON CHUMEL TORRES (TEMPORADA 4) – Todos los viernes a las 23:00hs.

Esta serie de sátira política conducida por uno de los influencers más importantes de México, es un gran éxito en América Latina y Estados Unidos. Su conductor, Chumel, abordará en esta cuarta temporada un nuevo tema sobre el acontecer político y social en el mundo y la región.

LAST WEEK WITH JOHN OLIVER (TEMPORADA 6) – Todos los domingos.

John Oliver es el encargado de conducir este espacio de humor que durante treinta minutos le da una satírica mirada a las noticias, a la política y a eventos de la actualidad.

PELÍCULAS

SICARIO 2 (DÍA DEL SOLDADO) | Sábado 2 de marzo, 22:00hs.

El avance de la guerra contra las drogas en la frontera de Estados Unidos y México hace que el agente Matt Graver se una al manipulador Alejandro. Pero ambos cuestionan su lealtad cuando la hija de un capo es secuestrada.

READY PLAYER ONE: COMIENZA EL JUEGO | Sábado 9 de marzo, 22:00hs.

En 2045, James Halliday decide dejarle el control de su creación, el metauniverso de realidad virtual OASIS, a aquel que resuelva su enigma de tres partes. Cuando Wade Watts resuelve la primera parte, se encuentra luchando para salvar ambos mundos.

O.G. | Lunes 11 de marzo, 22:00hs.

Film original de HBO protagonizado por Jeffrey Wright. Louis, ex líder de una pandilla de la prisión, está a solo semanas de culminar su sentencia de 24 años por asesinato. Sin embargo, su liberación se ve comprometida cuando decide cuidar a Breecher, un joven recién llegado seducido por las pandillas.

EL SUPREMO (SUPERFLY) | Miércoles 13 de marzo, 22:00hs.

Con el retiro en mente, un joven y exitoso traficante de drogas establece un último gran trabajo, mientras trata con sus colegas y la policía.

NOCHE DE JUEGOS (GAME NIGHT) | Lunes 16 de marzo, 22:00hs.

Max y Annie son una pareja que disfruta las noches de juegos con sus amigos. Pero cuando el hermano de Max, Brooke, decide organizar una fiesta de misterio policial, con matones y agentes federales falsos, las cosas se salen de control. Así que cuando Brooke es secuestrado, todos piensan que es parte del juego y continúan sólo para ganar el premio, hasta que se dan cuenta de que este juego no es lo que parece.

12 HORAS PARA SOBREVIVIR: EL INICIO (THE FIRST PURGE) | Sábado 23 de marzo, 22:00hs.

Para bajar el índice de criminalidad, el nuevo partido político electo, Los Nuevos Padres Fundadores de América, conduce un experimento en Staten Island: durante 12 horas cualquier crimen es legal; un experimento que amenaza con extenderse a través de toda la nación.

RASCACIELOS (SKYSCRAPER)| Sábado 30 de marzo, 22:00hs.

Will Sawyer, un ex negociador del FBI, se encarga de la seguridad de rascacielos. Cuando uno de sus edificios estalla en llamas, Will no sólo deberá limpiar su nombre, sino también rescatar a su familia atrapada en el incendio a 225 pisos de altura.

DOCUMENTALES

UNITED SKATES | 18 de marzo a las 22:00hs.

Cuando una de las últimas pistas de patinaje en EE UU está a punto de ser clausurada, una comunidad de miles de personas lucha en un entorno con problemas raciales para salvar una subcultura underground.

ADEMÁS:

Trailer | Los mutantes emprenden su última aventura en X-Men: Dark Phoenix