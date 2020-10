Los Palmeras dieron positivo de coronavirus

El grupo había confirmado hace tan solo unos días su participación en los festejos del club Colón del 9 de noviembre y de hecho se encontraban ensayando para el encuentro.

"Los muchachos empezaron a informarme el domingo que se sentían mal, que tenían todos los síntomas, me llamaron dos de los integrantes, a la tarde otro, anoche el ingeniero de sonido, hoy fuimos a hacer los hisopados, le dio positivo a Cacho Deicas, al ingeniero. Estamos todos aislados, pero bien", señaló en declaraciones a LT10.

"Estamos contagiados, estuvimos reunidos la semana pasada en nuestros estudios realizando los ensayos para el evento de Colón, uno de los chicos se había contagiado y nos vimos perjudicados todos. Pero nadie está internado, ni mucho menos, solo son dolores de cabeza", indicó.

Camino explicó que en el grupo se hicieron "hisopados a dos de los integrantes, quienes dieron positivo, es un índice elocuente que estamos todos en la misma situación, con lo cual tenemos que hacer un aislamiento de 14 días como corresponde, pero sin mayores peligros".

De los integrantes, los que tienen mayor riesgo son Deicas y el mismo Camino, con 68 y 70 años respectivamente, pero por el momento aseguraron que se encuentran bien y que no presentan síntomas.

"Somos veteranos, algunos dicen otra palabra más fea... (risas). No queremos que se interprete mal, esto sirve de información para la población toda, que a pesar de que no sientas nada podés estar contagiado, como mi caso y el de Cacho. Él se hizo por ansiedad, pero ya era suficiente cuando se hizo uno. Somos nueve o diez personas aisladas, que tendremos que estar 14 días. En mi casa están todos contentos, todos me dijeron algo lindo (risas)", destacó Camino.

A pesar de encontrarse aislados confirmaron que los festejos de Colón no se van a suspender y que tienen todo preparado para ese día: "Ya sacamos la cuenta el 2 de noviembre estaremos librados de este aislamiento, tenemos todo preparado por lo que no se va a suspender", concluyó el líder del grupo.