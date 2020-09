El conflicto surgió a raíz de los halagos que Griffo le profirió a Florencia en el marco del certamen de canto: "me parece que es una chica divina, muy linda, pero eso no es una noticia, está a la vista de todos. Moria Casán la describe muy bien, es como una muñequita de cristal". Pero pese a estas palabras que le dedicó, aseguró que "nunca dije que estoy enamorado de Flor Torrente, jamás, aprovecho para aclararlo". Y si bien al escuchar el comentario de que ella era una "muñequita de cristal", Fernández y De Brito le advirtieron que no subestimara a la joven actriz, Tyago no se retractó.

Es así que cuando Flor tuvo su turno en la pista del certamen de canto más famoso del país, aprovechó para criticarlo duramente. "Tyago, con todo el amor del mundo, estamos en el 2020 ‘muñequita de cristal’ no, padre", lanzó visiblemente molesta y sentenció que "eso entra en la lista de lo que no va. Sos joven, tenés tiempo de deconstruir toda esta data. Pero muñequita de cristal no va. Somos seres humanos, todos iguales y sin diferencias".

Por otro lado, se siguen sumando nuevas figuras y así debutó Micaela Viciconte, quien llegó al estudio sin la compañía de Fabián Cubero, su pareja. Este hecho no pasó inadvertido para De Brito, quien no dudó en preguntarle acerca de la llamativa ausencia del ex futbolista: "realidad no vino por decisión mía. Me parecía que en la primera gala iba a ser como complicado, entonces preferí decir ‘amor, quedate en casa y venime a buscar después’", explicó ella.

"Fabián me ayuda con el canto. Él tiene una virtud que es que tiene como una voz mas finita, pero cantando es mejor que yo. Y ahora me dijo ‘Mica, si vos querés que vaya yo te acompaño’ y le dije que ahora no", añadió Mica. Pero De Brito siguió insistiendo y le recordó a la participante que Cubero había ido a ver varias veces al "Bailando por un sueño" a su ex Nicole Neumann, aunque ella concluyó señalando que: "él me vino a acompañar un par de veces, poquitas. Pero necesito acostumbrarme".

