“Primero es todo sexual. Si no hay nada sexual no pasa a ser novio. Si el sexo es malo, no es novio. Si viene mal, limpieza total”, dijo Charlotte, antes de dejar en claro que en este momento de su vida no es la billetera del joven lo primero que busca.

ADEMÁS:

“Lo más importante es… Esto lo dice mi mamá”, se justificó Charlotte mientras gesticulaba con sus manos sobre el tamaño del miembro de “Roberto” de quien no señaló su apellido…

“Roberto viene bien sino ya lo descartaba”, dijo la mediática hermana de Alexander antes re reafirmar que eso es “lo más importante”.