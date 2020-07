Los temas que sonarán en la primera ronda de "Cantando por un Sueño"

La encargada en abrir la pista será Carmen Barbieri y lo hará al ritmo de "Te quiero tanto", uno de los grandes éxitos de Sergio Denis. Sin lugar a dudas será una gala muy especial para la capocómica, debido a que hace algunos días su hijo Federico le contó que se recuperó del cáncer de intestino -enfermedad que también padecieron su padre y abuelo- y se prevé que ella cuente cómo vivió todo ese proceso.

Melina Lezcano -la cantante de Agapornis- y Juan Persico cantarán "Ahora te puedes marchar"; el influencer Lizardo Ponce debutará en la pista con "Nada fue un error" de Coti; y Karina Jelinek hará lo propio con "La tonta", el tema que hizo despegar la carrera como cantante de Jimena Barón.

Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Tyago Griffo cantarán "Me vas a extrañar" de Damas Gratis. La instagramer y ex campeona de "Bailando por un sueño" Sofía Morando entonará "Rolling in the Deep" de Adele; y la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" Mariana Brey hará "Paisaje" de Vicentico.

En tanto Agustín Sierra cantará "Chantaje" de Shakira y Maluma; Adabel Guerrero hará su primera aparición en el certamen con la balada "Tan solo tú" de Franco De Vita; y Federico Salles -el actor que brillo en ‘Argentina Tierra de Amor y Venganza’ con su interpretación de Gabriel- y Cande Moflese harán lo propio con "Si tu no estas" de India Martínez.

Miguel Ángel Rodríguez hará "Un beso y una flor" de Nino Bravo y Lola Latorre con el influencer Lucas Spadafora,"Te quiero más" de Martina ‘Tini’ Stoessel y Nacho. Laura Novoa debutará con "Desconfío" de Pappo y Florencia Torrente buscará lucirse con "Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper.

Mientras que Jey Mammon cantará "Rescata mi corazón" de Manuel Wirzt; Floppy Tesouro hará lo propio con "Desde esa noche" de Thalía; Facundo Mazzei y Agustina Agazzani -la ex novia de Martín Baclini- entonarán "Torero" de Chayanne; Esmeralda Mitre debutará con "True colors" de Cindy Lauper; y Dan Breitman interpretará "Fuego de noche, nieve de día" de Ricky Martín.

ADEMÁS:

Moria y Silvina Luna dejaron atrás sus diferencias

Falleció Juan Carlos Ricci, reconocido actor y el "asistente" de Los Simuladores