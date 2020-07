En ese sentido, la ex GH analizó -en diálogo con Pampita Online- su salida del ciclo que se emitía por América: "Viéndolo a la distancia no tenía nada que ver, fueron dos opiniones diferentes, pero ya tenía ganas de hacer otras cosas y ya no estaba con la energía puesta en el programa. Entonces me agarré de eso para poder irme, es la realidad".

En tanto Moria utilizó las redes sociales para dejar en claro que está todo bien entre las dos y recordó que Luna la llamó por privado para disculparse. "Fue un placer cuando me hablaste. Sos hermosa persona y por supuesto siempre encantada de que en algún momento volvamos a trabajar, no problem", indicó y concluyó agradeciéndole por sus "disculpas, yo no lo necesitaba pero me dijiste que vos sí lo necesitabas. ¡Así que fue una charla súper! Enjoy y a seguir buscando camino".

Silvina, quien es panelista en el programa de Carolina Ardohain, "Pampita on line" ya había dicho en el ciclo de Net que estaba dispuesta a volver a trabajar con Casán.

La salida de Luna del programa de Moria había ocurrido luego de la diva la calló al aire. Estaban entrevistando a una nutricionista, y Silvina tenía mucho por consultarle. Moria le dijo que entendia que era vegetariana, pero que dejara preguntar al resto. Luna preguntó si quería que se fuese, se levantó y en el bloque siguiente no apareció. El cortocircuito fue algo del momento. Días después, Silvina ya había hablado con Incorrectas para decir que no tenía nada contra la diva. Sí aceptó que la había pasado mal: "Me sentí incómoda y me parece que no fue de maleducada: me sensibilicé y se me caían las lágrimas. No me daba para quedarme y hacer un show de eso".

El reto de Moria Casán a Silvina Luna

ADEMÁS:

Fede Bal habló por primera vez tras vencer al cáncer: "Soy un agradecido"

Falleció Juan Carlos Ricci, reconocido actor y el "asistente" de Los Simuladores