Los videos sexuales de los famosos

Por ese motivo, el actual protagonista de la serie española "Érase una vez... pero ya no", salió al cruce de los rumores y aclaró el tema desde su cuenta de TikTok.

Mientras viajaba en un auto con amigos, Yatra comentó “acabo de ver un vídeo porno de un man idéntico a mí, y quería contarles”, y se preguntó: “¿Por qué hay un vídeo porno de un tipo idéntico a mí?” reconociendo el parecido físico del protagonista con el del colombiano.

A pesar de la incomodidad de sus amigos, que le aconsejan “no subas eso, ¿con qué necesidad?”, el cantante lo hizo igual riendo y restándole importancia a la situación generada.

Embed Ya te vio el mismísimo Sebastián pic.twitter.com/MfW66TVTmm — Jacob Minneck (@DyloDylon) April 30, 2022

¿Será realmente él?

Si bien Sebastián decidió hablar de frente y minimizar la importancia de que lo vinculen con las imágenes, su declaración generó una situación confusa entre sus seguidores y sus detractores, ¿Sera realmente él? es la pregunta que todos se hacen.

Y este cuestionamiento tiene algunos elementos bastantes concretos, el hombre que protagoniza el video íntimo que se filtró tiene demasiadas características parecidas a Yatra: la misma barba, una nariz pronunciada, el cabello prolijamente despeinado y los mismos abdominales.

En el caso de no ser cierta la desmentida del colombiano, que cuenta con casi 30 millones de seguidores sólo en Instagram, no sería la primera vez que un famoso es hackeado con el objeto de robar sus fotos y videos íntimos para difundirlos en redes, aunque si uno de los primeros hombres en ser victima de esta situación.

Kim Kardashian y su video hot

La mediática y empresaria Kim Kardashian vivió un mal momento cuando su hijo de 6 años encontró en un videojuego referencias al vídeo sexual que ella protagonizó con un exnovio.

En los avances del nuevo reality de Kim y su familia, puede verse la escena en la que Saint, su hijo, le muestra una tablet con videojuegos y, al parecer, en uno habría una recreación del video intimo que protagonizó en el 2007 con Ray J., su pareja de ese momento.

Embed

"Realmente no sé lo que tienen, durante 20 años este error ha estado sobre mí. Era mi novio, nos fuimos de viaje y filmamos un vídeo" comentó, haciendo referencia a la cinta que grabaron durante sus vacaciones en México con para celebrar sus 23 años.

Ese video, publicado en una web de contenido para adultos, la avergonzó enormemente pero también, le permitió conseguir una fama mundial que posibilitó catapultar sus emprendimientos.

En una escena del nuevo programa Kim le confiesa a su hermana Khloe: "Los vamos a demandar si es un juego con mi nombre y mi foto" y agrega "Lo último que quiero como madre es que mi pasado salga a la luz 20 años después".

Minutos después ella llama a su exmarido y padre de Saint, el rapero Kanye West para contarle entre lagrimas lo que acaba de suceder.

kim-kardashian llora.jpeg

"Casi me muero cuando Saint pensó que era divertido. Gracias a Dios él todavía no sabe leer. Solo quiero que desaparezca, esto no va a poder conmigo", le dice a West en la promo del reality.

Paris Hilton aún lamenta su historia

En un reportaje a la revista Vanity Fair, la modelo y empresaria Paris Hilton, de 41años, declaró que después de ver el documental de Framing Britney Spears, sintió que la cantante había pasado el mismo calvario que ella. “Ver todo aquello me produjo demasiados recuerdos. La forma en la que nos trataron estuvo muy mal" declaró.

paris-hilton-getty.jpg

Hilton, hija del empresario hotelero Richard Hilton, saltó a la fama en el 2004 por el escándalo que generó la difusión de un video en el que mantenía relaciones con su entonces novio, el jugador de póquer Rick Salomon.

Paris reconoció que este tema será algo que le va a hacer daño toda su vida "siempre está ahí, en el fondo de mi mente, todavía hoy me produce trastorno de estrés postraumático", y agregó que a los 19 años “lloraba todos los días" y que le resultaba prácticamente imposible salir de su casa "sentía que mi vida se había terminado” finalizó.