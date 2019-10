Lourdes Sánchez: "Espero volver al Super Bailando dentro de 15 días"

Lourdes también habló sobre su regreso al Bailando y pidió que no la descarten y sobre todo en la recta final: "Puedo volver al Súper Bailando en 15 días, si todo va bien. Yo tengo la esperanza de que sí. Siempre me recupero muy rápido. Cuando me operé de la columna me recuperé rápido. Va a estar todo bien para volver. Mientras tanto sé que me están cuidando muy bien el lugar, porque Sole Bayona es increíble bailando y Fede (Bal) me dijo: "Te prometo que te voy a cuidar porque quiero que vuelvas’. Y yo sé que va a ser así", dijo con fe.