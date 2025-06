Jorge Rial y Viviana Canosa, juntos en un nuevo programa

Los periodistas volvieron a trabajar en equipo luego de varios años y de los fuertes cruces mediáticos que protagonizaron , y forman parte de Cónclave junto a Alejandro Fantino y Fabián Doman. Mientras que ahora Jorge Rial y Viviana Canosa tendrán un ciclo donde sólo estarán ellos al aire.

"En unos días arrancamos con Viviana Canosa en Carnaval Stream con un programa juntos", anunció el conductor de Argenzuela. " Desde el 2001 que no compartimos un espacio. En el medio pasaron cosas. Buenas y malas", reconoció.

Sobre el contenido del programa, adelantó: "Vamos a hablar de todo y de todos, pero principalmente vamos a analizar y reírnos de los otros programas de la tele".

"Arrancando por los periodísticos. No va a quedar una cabeza sin rodar. Después no digan que no les avisamos", concluyó en tono irónico en un mensaje en sus redes sociales.

De viejos rencores a un reencuentro amistoso

La enemistad entre los periodistas comenzó cuando Viviana Canosa fue parte de Intrusos, en América TV, el ciclo que conducía Jorge Rial, entre 2001 y 2002.

En aquellos días, la periodista había lanzado algunos comentarios en su contra destacando un mal ambiente laboral donde no se sentía a gusto.

Pero eso no fue todo, ya que la periodista se fue a El Nueve para ser la conductora Los Profesionales de Siempre.

Los dos ciclos estaban en el mismo horario y también tenían la misma temática, en una competencia mano a mano.

A pesar de todo, ambos se reencontraron en marzo durante una entrevista para el debut de Viviana Canosa en El Trece y superaron las diferencias del pasado.