Lowrdez: "Con Bandana nos separamos porque nos odiábamos"

"Fui a Bandana para no ir a laburar", se sinceró la cantante, quien por ese entonces trabajaba por las noches para una marca de energizantes. "Fue supermercado o casting y elegí el casting. Fui solita y quedé, no sé cómo porque mi casting de baile fue vergonzoso", dijo.

El conductor del programa, Fernando Dente, quiso saber por qué decidieron separarse en pleno auge de su carrera y ella reveló que no se llevaban bien: "Nos odiábamos, igual que ahora, se tenía que decir y se dijo".

"Hacíamos terapia juntas las cinco, fue algo muy inteligente, estábamos en el auge de la composición y, por respeto a la gente, nos separamos. No es cambiar de trabajo, es cambiar de ambiente", explicó la cantante. Lowrdez se encuentra desarrollando su carrera como solista. Su más reciente tema musical fue uno que compuso para Juliana "Furia" Scaglione.

Bandana es un grupo argentino de música pop surgido del concurso televisivo Popstars en 2001 y conformado en su última etapa por Lourdes Fernández y María Elizabeth "Lissa" Vera. La banda, que se disolvió en 2004 para volver a fines de 2016, tuvo originalmente tres integrantes más: Ivonne Guzmán, quien decidió no regresar, Virginia da Cunha, que se apartó en enero de 2017, y Valeria Gastaldi, quien abandonó el grupo en febrero de 2020.

Bandana tuvo récords de shows en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizaron 150 presentaciones; además, vendieron tres millones de copias en los tres años y medio que duró el grupo. Realizaron giras en Sudamérica, Estados Unidos y España, además de recorrer todas las provincias de Argentina. En 2002 fueron las primeras argentinas en grabar la banda de sonido de una película de Disney, Lilo & Stitch, con la canción "Muero de amor por ti" (versión en español de la original de Elvis Presley, "Can't Help Falling in Love").