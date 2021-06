Luciana Salazar admitió haberle sido infiel a Redrado

“Nunca más en mi vida volvería con él", aclaró Luciana recalcando que ya no está enamorada de Martín, con quien sostiene una disputa en Tribunales en la que, según la blonda, el ex titular de la CNV tendría todas las de perder ya que "no pudo demostrar nada de lo que me acusó".

Pero la respuesta más picante llegó después, cuando uno de sus seguidores e preguntó si le había sido infiel a su ex pareja y Salazar, sin filtros, respondió: "Sí, muchas veces”. Y agregó: “Costó llantos de él, pero me perdonó. No voy a decir con quién lo engañé pero él lo sabe".

17.jpg

Salazar y Redrado, a los que en la imagen se los ve plenamente enamorados en un viaje de 2017, mantienen una pelea judicial con acusaciones cruzadas. Con respecto al tema, la integrante de La Academia de Showmatch dijo: “En la justicia penal no pudo mostrar nada de lo que me acusó. Ahora viene mi turno de querellarlo y voy a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó”.