Por su parte,el gobernador de la provincia de Chubut, señalado como el nuevo novio de Luciana Salazar, Mario Arcioni, quien llegó a Buenos Aires para reunión con los gobernadores pedida por el presidente Mauricio Macri, siguió los pasos del artista y también negó la especie.

Cáceres, quedó emnvuelto en el rumor de que salía con la Rincón cuando el lunes pasado el periodista Angel De Brito contó que habían ido a cenar juntos comida india. Pero el actor lo desmintió: "No hay nada acá, chicos, no pasa nada y Andrea y yo no estamos ni estuvimos juntos. Nunca fuimos a comer a ningún lado. Solamente fuimos a comprar empanadas al mismo lugar. No sé de dónde sacan tanta imaginación. No hay nada entre nosotros, quiero que quede bien claro".

En el caso de la infartante Luciana Salazar, si bien ella tomó la palabra y dio por tierra con la versión, lo cierto es que ayer el gobernador de Chubut decidió esquivar las preguntas al respecto: "Mi única preocupación y compromiso es sacar la provincia adelante. Lamento que en la situación que atraviesan Chubut y el país, se le esté dando relevancia a un vínculo sentimental en el que me involucran y el cual aprovecho a desmentir públicamente". Clarito.