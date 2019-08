La directora de "Zama" también afirmó que es "acertado" que la película de Polanski esté en el festival "porque es un diálogo que nos debemos y qué mejor lugar que éste para emprender ese camino".

Polanski, quien fue acusado en 1977 de violar a Samantha Geime, una adolescente de 13 años, presentará el viernes la película "J'accusse: El oficial y el espía" en la que dará su visión sobre el caso Dreyfus.

"No separo la obra del hombre, pero creo que su obra merece una oportunidad por las reflexiones que plantea", precisó la cineasta.

"Si la víctima se ve resarcida, ¿qué vamos a hacer nosotros?, ¿ajusticiarle, negarle estar en el festival, ponerle fuera de competición para proteger el festival? Son conversaciones pendientes de nuestro tiempo, sacar o meter a Polanski nos obliga a conversar, no es algo sencillo de resolver".

Martel también se manifestó a favor del cupo femenino al ser preguntada por la escasa presencia de mujeres en la sección oficial, que cuenta solo con dos: la saudí Haifaa Al Mansour y la australiana Shannon Murphy, frente a diecinueve realizadores hombres.

"No me da felicidad pero no sé de qué otra manera podemos empezar a forzar a esta industria a pensar de otra manera; esto no quiere decir que cualquier película dirigida por una mujer esté haciendo una gran lectura sobre la humanidad, pero es indudable que el cine no está representado la complejidad de la sociedad", agregó.

Durante la rueda de prensa quedaron claras las diferencias de criterio de Martel con el director de la Mostra, Alberto Barbera, en ambos asuntos.

Sobre el tema de Polanski, Barbera reiteró la necesidad de distinguir entre artista y hombre. "La historia del arte está llena de personas que han cometido crímenes pero no por esa razón dejamos de considerar sus obras", manifestó e insistió en que después de ver su película no tuvo ninguna duda.