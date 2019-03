Luis Miguel cantó ante 40 mil almas en el Campo Argentino de Polo

Sin embargo, los organizadores estimaron que la concurrencia estuvo en derredor de las 40 mil almas, una cifra similar a la de sus presentaciones en Vélez.

Todo comenzó a las 21.45 de ayer cuando se apagaron las luces, se encendió el delirio y sonaron los primeros acordes de la banda. El astro, de riguroso traje negro, con camisa blanca y esa sonrisa que enamora a todas, empezó a cantar “Si te vas”. Cada gesto, cada guiño a su público, pudo ser seguido en primerísimos primer plano por dos pantallas gigantes ubicadas a los laterales del escenario.

Con ganas de contactarse con sus “incondicionales”, el artista aludió a sus fans en varios tramos de la noche. Y las hizo delirar en segundo término con el tema Solo Tú.

Como ocurre en estos casos el griterío de las fans hizo casi imposible disfrutar de un sonido que mostró fragilidades, tal cual expresaron muchas fans allí presentes vía redes sociales, donde se quejaron de que el Campo Argentino de Polo no es el lugar con la mejor acústica para un artista de tamaña magnitud.

No obstante, para las que fueron a disfrutar del ritual compartido, el solo hecho de tener al astro allí hacía borrar de su mente cualquier imperfección. Y allí va Micky, cantándoles “Amor, amor Amor” y ellas haciendo los coros, diciéndole cosas en cada intervalo, queriendo eternizar el momento.

Pero el que no parecía pasarla bien con los suyos era Luismi, que hacía referencias constantes a sus técnicos de que no le convencía el retorno. Y lo reiteró prácticamente durante todo el tramo medio del show, mientras entonaba Devuelveme el amor, Suave, Por debajo de la mesa, No se tú, Un hombre busca a una mujer y Te necesito.

En el tramo final del show sonaron otros clásicos como Devuélveme el amor. Así, con luces y sombras, Luis Miguel pasó una vez más por Argentina brillando a su manera.i