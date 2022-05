Luis Ventura durísimo contra Jorge Rial

El enojo de Ventura se originó por la entrevista que Rial dio a LAM en la que se tiró abiertamente contra los Martin Fierro, APTRA y su excompanero de ruta. "En APTRA me odian. Hay que hacerle un psicotécnico a los socios, la mitad no lo pasa” y aseguró: "Es Ventura es que no lo quiere dar... Él es el dueño de APTRA. Intrusos se lo merecía el homenaje”.

Luis Ventura.mp4.mp4

Fue entonces que llegó la respuesta del Luis: "Me extraña que tenga errores de concepto en relación a la manera en que se determinan los nominadas y ganadores. Yo soy sólo soy un voto en 100. Yo no soy el dueño de APTRA, soy un presidente elegido por mayoría en dos instancias".

Y continuó: "Rial se hace el abanderado de Intrusos, cuando en más de una oportunidad atentó contra el propio programa. Y atentó contra muchos compañeros que integrábamos el programa".

No conforme con estos dichos, siguió subiendo la apuesta al sostener: “¿Saben por qué se prohibió a Ricardo Fort de Intrusos? Yo me lo enteré porque me lo contó Ricardo Fort. Lo prohibieron porque había alguien que le quería cobrar un peaje de 15 mil dólares mensuales”.

Y contó la siguiente historia: “Cuando yo firmo un contrato teatral con Ricardo, desconociendo eso, se metieron con la sexualidad de Ricardo Fort, con los hijos, con la crisis del teatro, con lo poco que recaudaba, los bordereaux, los quilombos, las tarjetas de crédito que él había falsificado. Todos los días tenía un quilombo”, aseguró el exIntruso.

Aqui podrás ver el segmento del programa "A la tarde" con la nota de Jorge Rial y la respuesta de Luis Ventura.