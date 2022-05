La carta documento de Diego Simeone a su ex

En las últimas horas se conoció el texto original de la carta documento que el apoderado legal del exjugador, el Dr. Manuel Beccar Varela, le hizo llegar a la exmodelo.

En el programa de Ángel de Brito, Baldini hizo declaraciones que violan claramente el acuerdo de confidencialidad que firmaron en el momento del divorcio y que habrían molestado sobremanera al Cholo.

“Fui yo la que tomó la decisión de separarnos” y “estoy tranquila porque di todo en la pareja" fueron algunas de las expresiones de la ahora empresaria que parece olvidar el escándalo mediático por infidelidad que se conoció en 2008, y que motivaron la reacción desde el el Viejo Continente.

La periodista Paula Varela de "Socios del Espectaculo" (El Trece) profundizó en los motivos del enojo. "Básicamente, lo que a él le molestó fue que la pareja no se rompió porque sí o porque ella no quiso más, sino por una infidelidad de Carolina Baldini."

Caro y He-Man.jpg Carolina Baldini, ex de Diego Simeone, junto a Fabián Orlovsky, el bañero conocido con He-Man en Playa del Carmen, México. Octubre de 2008.

"Esto fue una bomba en la familia, pero el Cholo la perdonó, ellos vuelven a apostar al amor y ella le vuelve a ser infiel al Cholo con el mismo hombre y se lleva la plata de Simeone, porque ella no trabaja en ese entonces. Y eso a él también le molestó porque dijo ‘encima con mi dinero me va a ‘cornear’ a México”, dijo la panelista.

Carta Documento del Cholo Simeone.jpeg La carta documento que Simeone le envió a su ex

Este es el texto de la Carta Documento que el apoderado de Diego Simeone le envió a Carolina Baldini, fechada el 16 de mayo de 2022 en la sucursal Tigre del Correo Argentino:

Me dirijo a usted en mi carácter de apoderado de Diego Pablo Simeone en el marco del acuerdo de divorcio oportunamente suscrito entre usted y mi mandante por ante el Juzgado de Familia Nro. 6 del Departamento Judicial de San Isidro en los autos caratulados “SIMEONE, DIEGO PABLO C/ BALDINI, CAROLINA PAULA S/DIVORCIO ART.214 INC 2 CC”. Habiendo tomado conocimiento de manifestaciones por usted realizadas en un programa de televisión “Los Ángeles de la Mañana (LAM)” recientemente emitido que hacen referencia a Diego Pablo Simeone y a circunstancias puntuales de aquel proceso, le recuerdo que todo ello se encuentra protegido mediante un acuerdo de confidencialidad. Asimismo, le hago saber que los términos de dicho acuerdo fueron suscritos y acordados mutuamente por ustedes para preservar circunstancias que ocurrieron hace ya mas de 15 años y que entendieron debían mantenerse en el ámbito familiar. Ante esta violación a los términos de dicho acuerdo, mi mandante me ha instruido para que la intime formalmente a abstenerse en lo sucesivo de ventilar cualquier tipo de circunstancia relativa a su persona, y/o su vida privada o profesional en cualquier ámbito público, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan y hacerla responsable directa de los perjuicios que de ella pudieron derivar. Queda usted debidamente notificada.

Manuel Beccar Varela, Apoderado