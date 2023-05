Luisa Albinoni no está a gusto en Desayuno Americano: ¿la tienen de banqueta?

En Socios del Espectáculo, en El Trece, hicieron correr esta versión sobe el malestar de la actriz.

La actriz fue convocada al magazine para encargarse de la parte culinaria del ciclo, debido a que demostró sus habilidades culinarias en Masterchef Celebrity, en Telefe.

De todos modos, parece ser que es escaso el tiempo que tiene en pantalla la sección de cocina y casi que no puede lucirse con sus platos.

"La tienen en la banqueta...", comentó Rodrigo Lussich con su habitual ironía y en referencia a una imagen que se viralizó de Albinoni en pleno vivo.

Por su parte, Adrián Pallares aclaró que la situación no es contra Luisa: "No hay nada personal acá, la actualidad te come", mientras que Rodrigo confesó qué es lo que habría dicho la actriz: "Lo cierto es que ya le contó a gente conocida del medio que está furiosa porque la llevan ahí y no la hacen cocinar".

Albinoni-PH.jpg Luisa Albinoni está "furiosa".

Luisa Albinoni criticó a ATAV 2

Luisa Albinoni debutó como panelista y cocinera en Desayuno Americano. “Yo estoy feliz de tener trabajo, soy una agradecida y sobre todo a mi edad, ya tengo 71 años. La cocina me divierte mucho y me da un gran placer que se venga todo el equipo a comerse todo. Yo soy una actriz que cocina, no fui como cocinera. Pretendo hacer humor, si me dejan meter un bocadillo un día”, le dijo la artista a Pablo Montagna, en su programa Pasa Montagna de Radio Rivadavia AM 630.

“Por supuesto que me gustaría hacer ficción. El humor se empezó a meter en todos los programas porque no hay ficción. Es difícil y costoso para hacerlo”, aseguró la artista, quien vio la nueva novela de El Trece, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y no quedó muy conforme.

“Vi ATAV y es un tema que creo que está gastado. Yo veo que todo lo comparamos con lo de antes, con las reglas de ahora y eso es un imposible. Antes las reglas que hay ahora, no existían. Evolucionamos como mundo, las mujeres logramos un montón de conquistas. Está llevado al extremo y es bastante mediocre lo que están haciendo”, aseguró Albinoni.

“Hay que agarrar todo lo de antes y tirarle 300 baldes de mierda y ahora también hay mucha mierda. El culo te lo tocaron siempre y ahora también. Los productores que se hicieron los piolas, ahora también hay. Me parece hasta grosera la comparación que intentan hacer”, agregó.

La artista tiene un buen recuerdo de su paso por el teatro de Revista: “Es para defenestrar y quitar mérito y no eran así. Me he cansado de escuchar compañeras criticando a Porcel, a Portales y a Tristán. Yo empecé de abajo, estudié teatro. Me encontré con productores que se quisieron hacer los vivos y uno lo va manejando. Que no inventen cosas que no existieron. Yo hice Revista en los ’80 y ya eran casi las últimas. Fueron muy respetuosos conmigo”.

Por otro lado, la actriz también habló sobre el recordado exabrupto que tuvo años atrás cuando entraron a robarle a su ahijado. “Me tienen las bolas llenas”, fue la frase que hoy quedó como meme: “Al principio me enojó porque era algo dramático. Y después me di cuenta de que lo tenía que tomar con humor y que me dio la posibilidad de acercarme a generaciones que no me conocían”.