"Estoy usando aplicaciones de citas, aunque no me vi con nadie todavía, esto es real, no me animo, me da miedo todo: si es la misma mujer de la foto, si me saca una foto y se la manda a (Ángel) de Brito, todas esas cosas", expresó el actor.

"¿Cómo te va con la app de citas?", lo interrogó Fer Dente y el hijo de Carmen Barbieri respondió: "Tengo muchos matchs y todas las conversaciones empiezan: '¿Sos vos?', 'No sos vos', 'Jodeme que sos vos'".

"Mostrame el perfil que yo quiero saber qué tendrá el petiso", le pidió el conductor del ciclo nocturno de América TV. "Yo sé que la facha no es mi fuerte: mido 1,64 metro, soy gordito, tengo tatuajes", dijo.

Dente le preguntó: "¿Cuál es tu arma de seducción?". "Yo estoy loco, estoy roto, soy muy gracioso e intento hacer sentir bien a la gente, tengo eso que mi papá tenía", se comparó con Santiago Bal, su difunto progenitor. Luego, de mostrar cómo se presenta ante las mujeres en esta red social, el joven Bal aclaró: "Ya me da vergüenza, sabés la cantidad de matchs que voy a tener ahora...".

“Es que la uso afuera, no lo uso acá", dijo al argumentar que el texto está en inglés. "Soy un actor, conductor y trotamundos nacido en Buenos Aires, Argentina. En el momento, estoy conduciendo el programa televisivo de viajes número uno en mi país. ¿Es ese el mejor trabajo del mundo? Sí, lo es", mostró como se autodefine.

Luego, en las categorías preestablecidas que ofrece la misma aplicación, el conductor especificó que tiene 33 años, mide 1,67 metro, que hace ejercicio, que es del signo Libra, que bebe alcohol y fuma tabaco socialmente, que aún no sabe qué tipo relación amorosa busca, que no quiere hijos, que es ateo y que es apolítico.

Para completar su descripción agregó varias fotos tomadas en los diversos viajes que hizo con el programa de televisión que conduce. En estas imágenes el actor se muestra activo y deportista: andando en bicicleta, con una patineta y hasta patines.

También aclaró que es de la ciudad de Buenos Aires y vive en Buenos Aires, y hasta enumeró la música que escucha. Entre esos artistas, mencionó géneros muy variados: los Red Hot Chili Pepper, Gorillaz, YSY A, Rels B, Drake, Ke Personajes, Nicki Nicole y Rubén Rada.

los-intensos-chats-fede-bal-una-sus-amantes-me-voy-tatuar-tu-nombre-el-p.webp Fede Bal y sus picantes confesiones.

¿Por qué no le pagaron a Marcos de Gran Hermano?

Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador absoluto de Gran Hermano tras obtener el 70,83% de los votos el pasado 27 de marzo. El joven salteño resultó victorioso de más de 19 millones de pesos, una casa pre fabricada y un año gratis de cerveza tras estar casi 6 meses encerrado en la casa más famosa del mundo.

Al salir de la casa, Marcos dio detalles sobre qué haría con el gran premio que recibió. “Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, aseguró el salteño en el último debate de GH.

Sin embargo, hasta este momento, el gran ganador no pudo cumplir con su promesa y no realizó la donación porque aseguró que todavía no se lo entregaron. “Todavía no lo entregaron, pero lo que tengo pensado hacer es donarlo”, reveló Marcos a un móvil de LAM.