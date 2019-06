La joven subió al escenario a buscar su primera estatuilla y allí sacó su celular para poder decir las palabras que había preparado con anticipación para que no la traicionen los nervios.

"Cuando acepté interpretar a Juan sabía que me iba a encontrar con un desafío, creí que solo iba ser a nivel actoral. (...) Agradezco a toda la gente que tomó este tema desde una perspectiva diferente, informándose e informándonos. Este trabajo en equipo no se podría haber logrado sin la participación de la Asociación Familias Diversas", dijo Maite en un primer tramo de su discurso.

"Por ese pibe trans empoderado, que no quiere quedarse afuera de la sociedad, que sabe que tiene derecho a vivir libremente sus decisiones sobre su cuerpo. Lo que está mal es que lo discriminen. Juan me acercó a una realidad que no todas las personas conocíamos. (...) La construcción del personaje abrió muchas puertas", agregó y recalcó que "hay causas sociales donde tenemos que estar".

"El Estado no puede seguir mirando a un costado frente a la falta de implementación de Ley de Educación Sexual Integral, un derecho humano fundamental para cada niño, niña y adolescente", concluyó.