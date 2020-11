Maluma y Carlos Rivera presentan su nuevo single "100 años"

El nuevo tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas y Maluma no dudó en publicarlo en sus redes sociales:

Lo sorprendente de esta canción es que ninguno de los dos son del género mariachi, pero se arriesgaron por su amor a la música mexicana y les fue bastante bien. La interpretación publicada hace tan solo unas horas ya lleva más de 980 mil visualizaciones y muy buenos comentarios entre sus seguidores.

Debido a la pandemia, cada cantante se vio obligado a grabar su voz y video por separado, Carlos en la Ciudad de México dirigido por Adrián Patiño y Maluma en Miami por Anita Tillero y Clara Pablo. Los dos intérpretes volcaron todo su sentimiento en esta canción de desamor de la autoría de Carlos Rivera, Maluma, Édgar Barrera y Vicente Barco: “aunque digan que no hay mal que dure más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo, un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo”.

Esta colaboración se suma a la lista de logros de Rivera durante este año, la cual comenzó con el éxito de su single “Perdiendo La Cabeza”, tema donde se reinventó junto a Becky G y Pedro Capó dominando los ritmos latinos actuales y que logró casi 100 millones de visualizaciones. Por su parte, Maluma fue nominado a Canción del Año por su gran éxito “ADMV” en los Latin Grammy, y ha superado los 43 millones de vistas por su “Hawái Remix” junto a The Weeknd en menos de dos semanas de su estreno.