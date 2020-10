Maraih Carey podría publicar su versión de un exitoso tema de "El Grinch"

La superestrella dialogó con el periodista Andy Cohen en el ciclo "Watch What Happens Live" que se trasmite por redes en Estados Unidos y que permite que el público haga preguntas en vivo.

Consultada sobre si era cierto que ella había grabado su versión de "Where Are You Christmas?" que se incluyó en la banda sonora de la película The Grinch, Mariah Carey reconoció que tenía un demo, que podría hacer pública antes de fin de año.

"Tengo que volver a buscar en el archivo mi versión porque en realidad la hice para enviárselo a ellos (los realizadores del filme) para que tuvieran la voz de referencia", aunque confesó que no "le gusta". enviar sus temas s así ". Añadió que la versión era "aproximada ... pero es genial. Me encanta. Quiero encontrarla ", concluyó.