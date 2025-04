Viviana Canosa explicó que aceleró su declaración ante la Justicia por "presiones de poderosos"

En diálogo con Jorge Rial en C5N, Canosa sostuvo que “tenía pensado ir a Comodoro Py el miércoles” y continuó hablando de todo en una larga entrevista.

En ese sentido, reveló que durante el estreno de la película “Mazel Tov”, su abogado, Juan Dragani, le recomendó: “Me parece que vamos a tener que ir mañana -este martes- porque esta gente, la involucrada, está haciendo llamados a personas muy poderosas para complicarte o embarrarte y que no llegues bien al miércoles”.

“Por esta razón, terminé -de ver la película-, él -Dragani- y su mujer me llevaron a casa donde terminamos por planear y cranear qué hacer. Ahí decidimos de común acuerdo estar preparados y listos para declarar frente al fiscal -Carlos- Stornelli en Comodoro Py. Fue muy fuerte declarar hoy”, añadió la periodista.

La comunicadora insinuó que personas allegadas al gobierno de Javier Milei se encuentran involucradas en la causa: “Hay muchos amigos de este gobierno. Cuando llamé a Patricia -ministra de Seguridad Bullrich- para que me de bola con el caso Loan, tampoco me devolvió el llamado. Es raro. No sabés bien a este gobierno qué le duele. El que quiere defender una causa justa o noble es cuestionado”.

Más acusaciones a Lizy Tagliani

Canosa volvió a atacar a la expeluquera: “La gente cree que es un cascabel y que es una buena mina. Si te puede sacar a tu marido, te lo saca. El otro tema me importa mucho y tiene que ver con la trata de personas y el abuso de menores. No es que esperé este momento -para denunciar-, se dio”.

"Estoy haciendo el laburo correcto, vengo a la Justicia", sumó Viviana, quien explicó que adelantó su declaración porque enfrentó amenazas: "Recibí mensajes y a las tres de la mañana decidí adelantar mi declaración, ya les dije un montón".

"Esto empezó como una especie de chisme de peluquería, pero se aceleró. Empezó con el robo y terminó con una declaración que, por ahora, no puedo ampliar, pero es mucho más heavy", relató Canosa.

En cuanto a los implicados, la periodista destacó: “Por supuesto que di más nombres de los que di al aire, y muchos de esos nombres ayer no paraban de llamarme por teléfono desesperados", a lo que su abogado añadió que además se brindaron “locaciones” e información de “gente vinculada al medio artístico”.

La palabra de su abogado

En esta línea, Dragani sostuvo: “La gravedad de lo que dijimos, de lo que dijo Viviana, fue de tal magnitud que el propio fiscal Stornelli formuló una denuncia en forma paralela, instó la acción penal él”.

“O sea que hay dos denuncias: la de Viviana y la de Stornelli. La información es muy precisa, por eso, a partir de esa precisión, fue el propio Carlos Stornelli quien instó una acción penal paralela”, cerró el abogado al tiempo que acotó que “Viviana recibió una intimidación, un mensaje intimidatorio”.

En otro orden de cosas, Dragani anticipó: “Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que nosotros vamos a aportar prueba y la Justicia tiene que tomar una serie de medidas para llegar a los imputados que hemos marcado. Dimos nombres, que tienen que ver con el medio artístico desde el aspecto empresarial".

Por su parte, Canosa hizo su descargo respecto a las figuras televisivas: “Veo que Costa, que Lizy Tagliani, que Georgina Barbarossa, que Beto Casella, que toda esta runfla, se me cagan de risa, me toman como poco serio, o que es una extorsión, o que es una cuestión que tiene que ver con los trans”.

“No, chicos, paren, dejen de tirar la pelota afuera, esto es un despelote, ustedes tienen el culo sucio, señores. No me gusta que en este momento haya un pibe que estén violando o abusando. Yo estoy haciendo una denuncia grave, jodida, con mucha gente muy nerviosa, pero ellos se ríen”, refutó la comunicadora.