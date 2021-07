Marcelo Tinelli fue amenazado de muerte

"Amenazaron de muerte a Tinelli. Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo. Confirmado", fue el mensaje que recibió el conductor de Showmatch, presidente de San Lorenzo y presidente de la Liga Profesional, según informó el conductor de América y A24.

Embed ULTIMO MOMENTO !!!! Amenazaron de muerte a Tinelli : "Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo...". Confirmado!!! — Luis Antonio Ventura (@LuisVenturaSoy) July 28, 2021

La amenaza llegó minutos después de que San Lorenzo superara por 2-0 a Boca, tras los goles de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza.

El pedido de Boca Juniors que no escuchó Tinelli

Antes del partido, Boca Juniors emitió una carta en la que pedía la suspensión del partido debido a que los futbolistas no iban a tener las horas de descanso necesarias. "Por un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados y la AFA, los jugadores profesionales no pueden disputar otro encuentro dentro de las 48 horas de jugado el anterior, por lo tanto, no podemos presentar a lo profesionales habilitados de primera (por estar en cuarentena) y de reserva (por haber jugado hoy). Por todo lo expuesto, solicitamos revea la decisión y nos ayude a no vernos obligados a poner en riesgo a nuestros jóvenes y exponerlos a situaciones raras y peligrosas", se fundamenta en la misiva.

La carta fue rechazada y la calificaron de "absolutamente improcedente", y amenazando con las "sanciones reglamentarias pertinentes" al equipo de Miguel Russo si no se presentaban a jugar.

Tinelli usó su programa La Academia de Showmatch, para dar su visión sobre las declaraciones cruzadas con Boca por el pedido de suspensión de esos partidos. "Que día tuvimos hoy con Boquita; basta de Boca, me tiene los huevos inflados", disparó el presidente del torneo.

Una amenaza previa

En abril pasado, Marcelo Tinelli denunció que él y su familia recibieron amenazas de muerte después la derrota de San Lorenzo frente a Huachipato de Chile por la Sudamericana.

"Cuanta locura, cuanta agresión. Que momento difícil de odio estamos viviendo", comenzó escribiendo Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram. Luego explicó: "Me amenazan vía redes sociales y WhatsApp, amenazan a mis hijos". "Y todo esto por... resultados futbolísticos (Sí, por eso). Parece descabellado, pero es así", agregó.