María Becerra le copió el look a Natalia Oreiro

La joven quilmeña, de 22 años, es muy popular en las redes sociales donde comparte imágenes y videos de su carrera y de su vida cotidiana, en Instagram tiene 10 millones de seguidores, 7 millones y medio en TikTok y en su canal de YouTube cuenta con 3 millones y medio de admiradores.

Pinto cambiazo.mp4

Durante el fin de semana, Becerra anunció que se iba a realizar un cambio radical en su apariencia, y al rato publicó en TikTok un video con el título "Pintó Cambiazo" con la transición hacia el nuevo look, con un flequillo en forma de triángulo.

Comparacion.jpg Natalia Oreiro 2000, María Becerra 2022

Entrenando para verse mejor

María Becerra aprovecha su popularidad y también usa las redes para hacer referencia a un que sufrió durante su adolescencia y que lamentablemente es muy común: el bullying.

La cantante mostró en sus historias de Instagram videos haciendo ejercicio para luego mostrar el resultado del entrenamiento en su cuerpo. Claramente feliz e incentivando a sus fans a que sigan sus pasos dijo: "Metanle, tengan constancia. Yo hace seis meses que estoy entrenando y no saben lo difícil que es. A mí, que tengo mucha motivación, la verdad que a veces se me complica con el trabajo pero le re meto. Me felicito a mí misma y estoy orgullosa de los logros", y comentó feliz: "Estoy ilusionada, les juro que estoy chocha y quería compartirlo".

imagen becerra.jpg

Finalmente María Becerra contó que siempre fue muy flaca: "Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”-

Y agregó: "Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo, con elegir qué ropa usar. No saben lo que era con los videoclips, les pedía por favor que no los saquemos, me veía horrible con las patas muy flacas" .