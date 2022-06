María Becerra recibió un premio y se burló con ironía de Rusherking

La cantante, de 22 años, ganó tres galardones: Top Rising Star Femenino, Canción del Año por “¿Qué más pues? y Video del Año Nuevo Artista por “Entre nosotros remix”.

“Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor”, lanzó la artista, entre risas, ante el estallido de la multitud que dijo presente en el evento realizado en el Coliseo de Puerto Rico.

Sus palabras no pasaron desapercibidas ya que su ex, el cantante Rusherking, había utilizado la misma frase para blanquear su relación con Eugenia “la China” Suárez (con quien está actualmente disfrutando de unos días de descanso en México): “Con ella 'me fui mundial'", había expresado el músico en una nota que le dio a LAM a mediados de mayo pasado.