María Belén Ludueña: de Reina del Mar a reina de las noticias

Porque no solo fue elegida Reina del Mar, sino que eso devino en ser "embajadora de Mar del Plata por un año, tras ser elegida entre 88 aspirantes. A partir de allí me salieron oportunidades de trabajo en los medios que fui desarrollando en paralelo con mis estudios de abogacía", dice quien hoy forma parte del staff de Eduardo Feinmann en su ciclo diario de A24 y también en el programa Feinmann 910 por Radio La Red.

Además, María Belén bastonea junto a Javier Díaz Vivo el Domingo, de 7.30 a 12, siempre por A24, lo que la convierte en una remadora de 7 días por 24hs. Conozcamos más su historia: "Tras cumplir con mi tarea de Reina del Mar quedé trabajando en un programa local, conduciendo un noticiero de multimedios La Capital, a mis 19 años. Eso me fogueó mucho, fue muy osado de mi parte. Y tiempo después salté a El Garage, programa que despertó mi vocación de comunicadora, aunque nunca abandoné abogacía, carrera que finalmente concluí".

Tras un tiempo en Mardel Directo, un programa de Canal 8, de Telefe, en su Mardel nata, la bella abogada y periodista sintió que era hora de salir de su zona de confort y dar el gran salto: "Era el momento de crecer, de pasar a jugar en las grandes ligas, porque sentía que en Mar del Plata ya había pasado todas las instancias posibles... había vivido con mi familia hasta los 30 y me vine a trabajar en radio a Buenos Aires. Entré a Radio Continental con Paulino Rodrigues y también lo acompañé en su programa de cable La Lupa, en Canal 26. Entonces, me vio Marcela Tauro y me dijo que buscaban alguien de mi perfil en A24 y fui a dar una prueba y quedé".

Lo que sigue se habla ya en tiempo presente: "hay que estudiar, informarse, trabajo con Eduardo Feinmann en El Noticiero a A24, de 19 a 22, donde hago una columna de color, descontracturo la mesa. Nos ponemos de acuerdo con la producción en el tipo de notas a realizar, pero ya conozco bien al grupo y sé que les gusta la parte de tecnología, o perlitas del American Got Talent, por ejemplo. Suelo ver con qué se enganchan ellos y busco por ese lado, y eso hace muy fácil el trabajo, porque el grupo me acepta bien. Eduardo es muy generoso conmigo. Y debo agradecer a Juan Cruz Avila que me da estas oportunidades. laborales".

-¿El ser abogada no te llevó a pensar en periodismo de judiciales?

- Nunca me plantée ser una especialista en judiciales, pero tener una base importante como la que te da la carrera te permite entender los temas. Me parece que mi sello es dar las noticias de manera descontracturada, entretener. Los domingos, soy la conductora, junto con Javier, y eso es una gran oportunidad de mostrarme tal como soy. Cuando uno viene del interior ve muy lejana la posibilidad de llegar a los medios nacionales, y yo agradezco cada oportunidad que tengo, es un desafío despertar a la gente los domingos y lo hacemos con mucha alegría.

-¿Pasó agua bajo el puente y ya podés mirar atrás y evaluar el camino recorrido y soñar con nuevas oportunidades. Para dónde quisieras que rumbée tu carrera?

-A los 19 años me dieron las oportunidad de conducir un noticiero en Mar del Plata, en Canal 2, sin experiencia, y tuve que confiar en mis posibilidades de entrada. Allí estuve cinco años. Cuando uno es joven no mide tanto las consecuencias. Y yo me tiré a la pileta. Hacer Las mañanas de Mar del Plata fue una gran responsabilidad, pasé un casting muy importante. Y después, venir a Capital y empezar en programas políticos fue también cambiar lo que venía haciendo. Aceptarme como conductora en Mardel, donde estaba muy cómoda en "Mardel Directo" y arrancar de cero en Buenos Aires me enseñó que con tiempo, paciencia, y trabajo, las cosas llegan. Pasé por Chile, por México (un breve paso por Televisa) y finalmente le di un giro a mi carrera viniendo a Buenos Aires. En cuanto al futuro, sueño con tener un magazine informativo a la mañana. Creo que es el formato que va conmigo, a eso aspiro. O un noticiero a la medianoche. Quiero contarte noticias y darte la oportunidad de que la pases bien también", concluye.