Power Up y un recital a puro videojuegos, anime y películas

Un concierto audiovisual con luces y proyecciones en vivo, dan vida a las icónicas melodías y obras que siguen marcando el pulso de todas las generaciones. En una entrevista para POPULAR, Mariano Power (director) y Flavia “Flanders” Pérez (vocalista), nos contaron los detalles de este recital tan especial donde las sorpresas y el manejo del espectáculo pasará puramente por el espectador.

-¿Cómo nace Power Up?

-Mariano: estaba terminando mis estudios universitarios sobre música, literalmente estaba jugando a los videojuegos y empecé a escuchar una big band que me gusta mucho que se llama Electro Delux. Y ahí puse manos a la obra. Arranqué a buscar un grupo de músicos y empecé a hacer música de videojuegos en formato big band. Con el paso del tiempo mis inquietudes musicales se fueron ampliando y además nos permitió expandir la orquesta, llegar a nuevos climas. Así fue como llegamos a este sábado 17 de agosto en el teatro Gran Rex donde vamos a interpretar música de videojuegos, anime y películas con un formato de 70 músicos en vivo, cosa que es tremenda.

-¿Cómo se produce la interacción con el público en cada presentación?

-Flanders: nosotros tenemos muchísima interacción con nuestro público en las redes. Un poco así fue creciendo Power Up y en cada show el público decide qué quiere escuchar.

-¿Dónde queda encuadrado el público de ustedes?

-M: La mejor forma de describirlos es que son geniales. Es muy diverso el espectro del rango etéreo que aplica al público de Power Up es un poco indescriptible, hay chicos chiquitos que van acompañados por los padres, jóvenes que están en el secundario o en la universidad; hay salidas de amigos, novios, adultos, que van solos. Es muy variado pero lo más importante es que los une a todos. Y lo particular es que esta música fue protagonista de la vida de estas personas en momentos que ya se fueron y que a través de un portal en el tiempo con Power Up se abre y pueden reconectar aunque sea por una noche con ese sentimiento.

ADEMÁS:

Gustavo Cerati cumpliría hoy 60 años y América Latina no lo olvida

-¿Cómo se hace para extraer los sonidos de los distintos dibujos y películas y plasmarlos en la bigband?

-M: Trato de descifrar los elementos faltantes de piezas musicales; también, a veces, hago lo que se me canta, no tengo problema en decirlo. Creo que el público me lo permite y, al contrario, lo valora. Nosotros no somos una banda de covers, nosotros tocamos el recuerdo y le damos nuestra forma.

Power UP Foto: Gustavo Fidanza/ Diario Popular

-En estos 7 años ¿qué anécdota guardan con mucho cariño?

-M: Me pasa que soy muy comunicativo con mis fans, pero no los veo desde el lugar de fans, sino como gente que comparte mis mismos intereses. Hay una cosa que comento hace mucho que es cuando yo dije que iba a hacer este proyecto realmente mis colegas, mis maestros, se lo tomaban como risa, no le ponían seriedad o decían que era una boludez y yo estaba convencido de que se podía llegar a hacer algo en lo profesional y poniéndole la seriedad que necesitan estas piezas musicales. El público se queda hasta el final a saludar y eso me da más fuerzas para arriesgar a seguir lo que yo quiero hacer. Y ese es el mensaje, creo yo, más poderoso de la obra: si soñás con tocar música de jueguitos, de alguna forma vas a encontrar la forma para llegar aunque sea una locura.

-¿Cuáles son los temas que más identifican a Power Up?

-F: Algunos anime como Dragon Ball, Evangelion, Pokemon Digimon. Tambien videojuegos como Mario, Sonic, las Tortugas Ninjas, también películas: Tundercats, Alf , Volver al futuro. La lista es interminable. Tenemos más de 500 temas.

-¿Cómo seleccionas el repertorio para el recital?

-M: Hay diferentes caminos. Por un lado están los que pide el público; por otro, los que piden los músicos, que son fanaticos de la música que interpretan. Y después están los temas que elijo yo.

Power Up Mario Bross

-¿Podemos adelantar algo de lo que la gente verá el próximo sábado?

-M: Es nuestro primer show en el teatro Gran Rex. Van a haber 70 músicos, conformado por la big band de Power Up, con una sección de orquesta. Además, hay taikos que son tambores japoneses, hay una gran sección de percusión, de cantantes e invitados de lujo y además es la primera vez que el publico va a ser totalmente protagonista de la noche. No puedo develar la sorpresa, pero la gente va a tener la posibilidad de definir completamente, como si fuera un videojuego, el destino del show en cada momento.