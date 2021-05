María Eugenia Vidal y Quique Sacco volvieron a la mesa de Mirtha

“Cada vez que me encontraba con tu abuela siempre me preguntaba, en los años que estaba sola, si tenía novio. Yo le decía, ‘no tengo tiempo, consígame uno usted que conoce tanta gente’”, contó Vidal durante la emisión del programa, al recordar cómo nació el amor con Sacco. “Mirá lo que fue la vida que nos conocimos acá. Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”, agregó entre risas.

A su lado, Sacco agregó: "Y menos en las circunstancias (que yo tenía). Yo vine al programa por el fallo del juicio (de Débora Pérez Volpin) que se había resuelto el día anterior. Yo había hablado con la producción que solo iba a venir si se conocía el fallo del juicio. Estaba a punto de no venir ese día porque había sido muy agobiante, extenuante, durísimo... 15 días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche".

El periodista deportivo contó que pensó que la producción de Mirtha Legrand se había olvidado de él, pero al llamado de los productores decidieron confirmar junto con su abogado Diego Pirota. A lo que manifestó: "Lo que es el destino, porque yo venía de una pérdida, por más que habían pasado 18 meses es una transformación. Yo creo que el hecho de conocer el fallo hizo que se generara un alivio".

Los protagonistas contaron que a partir del encuentro en la mesa de Mirtha Legrand comenzaron a intercambiar mensajes para los cumpleaños, el Día de la Madre e incluso la noche en que María Eugenia perdió la elección en la provincia de Buenos Aires. "Fueron meses por mail", apunto la ex gobernadora.

Sacco relató de la noche en la que conoció a Vidal: "Vine como liberado, pero el peso como sacado y yo vi la mujer en María Eugenia". A lo que aseguró: "Me llamó mucho la atención como mujer y ese día no pasó nada simplemente se acercó para decirme que estaba a disposición para lo que necesitará".

Después de coincidir en ese almuerzo en 2019, Vidal se acercó a él para dejarle sus datos y así fue como comenzaron a estar en contacto, el cual se extendió durante 5 meses antes que empezaran a salir: “Cuando veo un familiar de alguna víctima de algún caso de inseguridad o algo como esto, fuera de cámara, suelo dejar mi contacto y me acercaba por si uno puede apoyar. Lo hice desde ese lugar y él hizo algo conmigo que fue distinto, en lugar de escribirme un WhatsApp me mandó un mail”.