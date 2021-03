María Eugenia Vidal: "Algo hicimos mal"

"Algo hay que corregir, algo hiciste mal (si no te votaron)", subrayó Vidal en su primer viaje al interior del país, en el que encabezó un almuerzo en la Fundación Mediterránea, del que participaron unos 150 hombres y mujeres de negocios.

Embed #AHORA Almuerzo de Trabajo - Oradora Invitada: María Eugenia Vidal, Ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires - Seguilo en vivo por::https://t.co/iS7oJkLCK0#Argentina #Economía #Politica pic.twitter.com/a49sPwVIlY — Fundación Mediterránea (@FMediterranea) March 22, 2021

Luego de meses en silencio, la ex mandataria bonaerense decidió asistir al evento, donde expresó: "Los logros de nuestro Gobiernono convencieron, esos cuatro años no fueron suficientes para garantizar el bienestar que nos pedían".

En momentos en que no está definido si este año competirá o no en las elecciones legislativas, Vidal sostuvo que "hay sobreabundancia de diagnósticos y culpables" sobre el rumbo de la Argentina con el gobierno del presidente Alberto Fernández.

Además, afirmó que Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones debe defender la unidad y apostar al diálogo. "Mientras más bajo nos golpean más alto nos mantenemos. Yo creo que es por ahí, por el consenso, por el diálogo. Es lo que voy a defender en los próximos años y es el lugar que voy a ocupar. Puede o no traer votos, pero es por ahí", señaló, al citar una frase de la ex primera dama estadounidense Michelle Obama.

A su entender, en el frente opositor "hubo aprendizaje" tras los cuatro años de mandato.

En ese sentido, dijo que para gobernar un país "el 40 por ciento no alcanza", en referencia a los votantes de Juntos por el Cambio, por lo que consideró que se deben "sumar otros sectores".

"Después tenemos que ampliar el gobierno si ganamos en 2023. Para gobernar necesitamos los dos tercios de los votos para hacer transformaciones. No hay posibilidad de transformación real, seria y sostenible sin eso", agregó la ex mandataria bonaerense.