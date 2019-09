El abogado de la madre de el padre de Axel, Charlotte y Alex presentó la solicitud en el Juzgado N 10. Marina afirmó que: "Mariana pidió la declaración de insanía de Claudio y su internación inmediata. Además, pidió la intervención del cuerpo médico forense para que determine el cuadro psiquiátrico de Caniggia".

Calabró siguió contando en el ciclo de Mariana Fabbiani que: "La jueza habría redactado una cautelar para mandar en el caso de que él no se presente espontáneamente a hacerse este análisis en el cuerpo médico forense. En ese caso, habría intervención del Same psiquiátrico, y en el caso de que él no se encontrara en el país, pedirían la intervención de Interpol para que llegue a la Argentina, comparezca y se preste a esta situación". Mientras en América, en el programa Pamela a la Tarde, Carlos Monti mostró la carátula del pedido que el abogado de Nannis ingresó en el juzgado a cargo de María Celia García Zubillaga, donde se solicita la "determinación de la capacidad" del exfutbolista.

En ese texto, de acuerdo a lo que leyó el periodista, Nannis afirma que: "Claudio Paul Caniggia tiene un problema de adicción grave a sustancias psicoactivas, predominando el consumo de cocaína".

Y también volvió a denunciar que durante los últimos años de convivencia sufrió "abusos físicos y psicológicos", e incluso llegó a perder un embarazo. Ahora habrá que esperar cual es la resolución de la jueza sobre el pedido.