La charla empezó con su mejor amiga, Adriana Ferrer, quien estaba invitada al programa, pero terminó en un fuerte diálogo con el conductor del ciclo.

"Lo de mi nombre fue un error que hubo en el registro, en realidad me querían poner Mariana Belén Solange... fue un error, como casarme con Caniggia", ya arrancó diciendo.

Pero lejos de bajarle el tono a la situación, cuando le dieron el tiempo para poder hablar, entonces, arrancó sin filtro: "En realidad, cuando uno le salva la vida a una persona tres veces y lo interna tres veces por drogadicto, das tanto por alguien y de la otra parte no dan nada... no estoy arrepentida (de haberme casado con él), es el padre de mis hijos, pero toda su vida fue un adicto", disparó.

Y después volvió a denunciar violencia de género por parte del Pájaro. "La Justicia me tiene que ayudar", rogó Nannis. "Soy una mujer que sufrió mucho, me callé la boca siempre, me cagaban a palos, porque encima me cagaban a palos y para colmo lo tuve que cuidar toda la vida. Cuidarlo de las putas drogadictas, cuidarlo del entorno, que siempre había gente de mierda..." imploró.

Luego dio detalles puntuales de episodios que habría vivido junto al futbolista: "Tuvo problemas (de adicción) en Verona y en la Roma, por un doping. Tuvo problemas en Marbella también, que lo internaron. Una vez se quedó internado, dos se escapó", sostuvo.

Pero lo que más llamó la atención fue la descripción que hizo Mariana sobre su ex marido. Es que ella dio detalles que parecen estar muy alejados de la imagen que se ve del ex futbolista. Según lo que dijo la mamá de Axel, Alex y Charlotte a Caniggia "no le importa nada" y que todo el tiempo "está buscando morir. Juega al límite con la familia, los amigos, los abogados y con él mismo", sintetizó.

Y no contenta con esa descripción que había hecho, enseguida se metió con otro tema polémico que tiene que ver con las prostitutas que ella asegura que Caniggia paga. "Yo te voy a explicar una cosa. Soy una mujer de familia, no salgo a la noche. No me siento a cenar con nadie. No tengo vida y él tiene vida con las prostitutas que quiere, no respeta a la familia", arremetió.

Y, notablemente quebrada, agregó: ‘Nunca consumió adelante mío. Se metía en los baños. Una vez tuve que sacarlo del baño de hombres en el Faena. Tres tipo de seguridad me ayudaron. No podía hablar cuando lo saqué".

Un divorcio que no tiene paz, que sigue generando batallas y que sin dudas parece no ser la última y mucho menos la menos escandalosa.

ADEMÁS:

