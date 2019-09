Alfredo Casero - LAM

Al comienzo de su enunciación, el ex Cha Cha Cha tuvo algunas frases conciliadores que luego fueron quedando atrás. "A Rial yo lo he visto hacer barbaridades y después salir con el pañuelo verde... Ahora es un dandy, desde que se casó, yo le deseo lo mejor", reflexionó.

"No... Me ha hecho un daño enorme, gratuitamente. Lo voy a olvidar, en algún momento se lo diré. Pero fue un daño enorme, al pedo totalmente. ¿Si fue público? Sí, ¡escarnio absoluto!", remarcó.

Para contextualizar, a pesar de la incomodidad que le producía el tema, Casero rememoró: "Trajo a una piba a hablar de mí, de una cosa que era mentira. Mostraron dos segundos de un video. Hicieron una cosa que lastimó a un montón de gente. No voy a hablar del tema. Judicialmente no se hizo nada porque yo no tengo plata para pagar abogados. Pero fue así".

Dada la repercusión que tomaron estas declaraciones, Rial publicó en su cuenta de Twitter: "Me dijeron que Alfredo Casero hoy hablo de mí. Mi respuesta es la siguiente: me chupa un huevo lo que diga ese desforestado mental". Un cruce que promete tener nuevos capítulos.

