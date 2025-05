Marianela Mirra se separó de José Alperovich: "Hasta acá llegué"

Mirra había publicado una imagen en la cama junto con Alperovich, condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, que se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso. Esa foto sorprendió a sus seguidores, aunque la tucumana repitió la imagen horas después y explicó su intención: "Mensaje no captado. ¡Los superfiltros!”.

Seguido a esas palabras, sumó al pie de la imagen: “Acá van. Sólo serví para los momentos de m.... A eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años. Pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, lamentó.

“¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años, y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente de su vida, su medicación, si está bien o mal", continuó Mirra en su descargo.

La exparticipante de Gran Hermano cerró su posteo con una frase que puso punto final a la relación con Alperovich: “¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”.

Desde sus historias de Instagram, Marianela también dejó una reflexión tan cruda como enigmática para Alperovich, dueño de una de las fortunas más grandes del país: “La plata no te lleva a ningún lugar bueno. Quedate muerto de hambre”.

La exGH había blanqueado hace un mes su romance con el exgobernador, con un posteo donde advirtió que había recibido amenazas luego de haber sido vista visitando a su pareja en el penal de Ezeiza.

La confirmación había generado fuerte impacto en Tucumán, donde Mirra reside desde hace varios años y Alperovich fue tres veces gobernador. La exparticipante de Gran Hermano sostuvo en aquel momento que el vínculo no era nuevo: “Esto es de casi toda mi vida. No soy p..., no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.