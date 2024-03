Marina Calabró, víctima de la inseguridad

De acuerdo con lo narrado por la periodista, el intento de robo se produjo en los primeros minutos de la la madrugada, cuando se detuvo en el semáforo de Godoy Cruz y Libertador, en el barrio porteño de Palermo.

"Se me tiran encima del auto tres tipos. Uno me trata de abrir la puerta (de mi lado)", contó la comunicadora e hija del recordado cómico Juan Carlos Calabró. En ese sentido, continuó con su relato: "Otro golpea el vidrio del acompañante con el codo. Otro se me para adelante".

En medio de un desconcierto total, en el que reveló que "no sabía qué hacer", la periodista contó: "Atiné a tocar bocina y el auto que estaba parado atrás mío se me pone al lado". Luego, concluyó: "El que tenía enfrente se corrió un poco, y aproveché para salir".

El robo a Mercedes Ninci

Cuatro días antes, una colega de Calabró, la periodista Mercedes Ninci fue asaltada por un grupo de delincuentes en el barrio porteño de Almagro. Ninci denunció que entre tres y cuatro hombres armados forzaron la puerta del garaje de su domicilio, em Guardia Vieja al 4.100, en momentos en que ella descansaba al igual que sus hijos y se apoderaron de varios elementos, entre ellos dinero y cámaras fotográficas.

Fillol también fue víctima de la inseguridad

El exarquero Ubaldo Fillol sufrió en las últimas horas un robo en su departamento de Villa del Parque, donde los delincuentes se llevaron entre otras pertenencias la medalla dorada obtenida por el título Mundial en Argentina 1978. “Tengo un dolor tremendo, me siento expuesto ante la creciente inseguridad que enfrentamos", expresó.

Fillol había ido a cenar al Club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield a las 21 del sábado y, tras salir del lugar, notó que su automóvil se encontraba abierto y no estaban las llaves de su domicilio, situado en la calle Emilio Lamarca al 2700.

Al entrar en su departamento observó que ni la puerta del edificio ni la de su casa estaban violentadas, pero su casa estaba totalmente revuelta y con faltante de pertenencias. "Viví un estado de dolor tremendo. Se llevaron todas las medallas de mi carrera deportiva, incluida la medalla del '78″, contó Fillol en declaraciones a TN.