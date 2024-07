Marixa Balli apuntó contra Daniel Osvaldo por tildarla de "mufa"

“Kiricocho, Marixa Balli, De la Rúa, Milei”, lanzó la expareja de Jimena Barón y Gianinna Maradona, justo cuando se estaba por patear un penal. El comentario fue emitido en el ciclo de América y la exvedette se despachó sobre él y sus dichos, que incluso la llevaron a mantener una histórico enfrentamiento con Carmen Barbieri por el mismo tema.

“Patético. Atrasa. Se podría agarrar los h..., si es que los tiene”, arremetió la empresaria, mientras el conductor, quien mantuvo durísimos cruces con el exjugador, no se quedaba atrás. “Por ahí no tiene. No ha demostrado tenerlos, por lo menos como padre”, disparó. “O son chiquitos. Por eso. Ahora entiendo un montón de cosas”, afirmó, filosa.

MARIXA BALLI DANIEL OSVALDO.mp4

"Nunca hablé de este hombre, no se me cruza por la mente. Se me cruzan pocas cosas y justamente este tipo, no", agregó Balli. Luego, Ximena Capristo intervino en el debate y preguntó: "¿No te tendrá ganas?".

"No, por Dios. ¡Que no lo permita la vida!", respondió Marixa, al tiempo que Matilda Blanco opinó que se trataba "un comentario antiguo".

“Estás haciendo un programa de televisión… ¿En donde sale esta maravilla que hicieron? ¿En YouTube? Bueno, supongo que es un programa de streaming el programa donde dicen boludeces. Igual le mandé un mensajito al Instagram", arremetió la cantante de La Cachaca.

DANIEL OSVALDO.jpg

Más tarde, Ángel de Brito se acercó a ella para ver el mensaje que le mandó al exfutbolista desde su celular, y sus palabras fueron las siguientes: "Muy desagradable tu comentario hacia mi persona. Te hacía más hombre. Muy lamentable lo tuyo, ahora comprendo muchas cosas. Sos patético".

"Si me contesta, sigo... pero como no tiene h...", sentenció Marixa Balli sobre Daniel Osvaldo.

“Cree que es algo divertido porque lo están grabando. Lo vio alguien que me sigue en Instagram y estaba re enojado y me dijo que había que darle un corte”, contó, sobre cómo se había enterado. “Se creen cancheros, que la tienen atada y son patéticos”, concluyó. Mientras que Matilda arremetía por el historial amoroso del exdelantero. “Si tenés un poquito de inteligencia, no salís con Daniel Osvaldo. Mirá todas lo que se arrepintieron. Ya sabemos la experiencia de las otras. Hemos ganado un terreno. ¡No salgan con este señor!”, lanzó.

En 2023 Marixa Balli se refirió en LAM a su pelea con Carmen Barbieri que data del año 2000 cuando leyó al aire en Movete un mensaje de la gente en el que alguien trataba de “mufa” a Marixa Balli. Según explicó la bailarina, este mote le trajo muchos problemas en su carrera y, por ese motivo, nunca aceptó el pedido de perdón que la actual conductora de Mañanísima esbozó en varias oportunidades.

Así las cosas, la actual panelista de LAM decidió dar su versión de los hechos y fue lapidaria con Carmen. “Realmente, tengo las b... al plato...Las lolas al plato. Porque insiste en lo de la ‘familia de artistas’ y vuelve. Porque ella lo disfruta. Esto es lo que yo digo cuando una persona disfruta hacerte concha. Ella disfruta de ese momento”, comenzó diciendo Marixa en diálogo con Ángel de Brito.

Y siguió: “Lo que ella no sabe es que a mí ya todo me chupa un huevo. Yo cuando vine en diciembre estaba diferente. Después del verano, las vacaciones y muchas charlas contigo, dije: ‘Cuando vuelva a LAM me van a conocer. Y acá estoy, sin filtro absolutamente. Pero para hacerme cargo de todo. ¿Me quiere decir mufa? Que baile la ‘Cachacha’ tocándose las dos tetas porque no me importa. Soy una mina tan segura, sé por dónde voy y sé cómo me va. Tengo una forma de ser y una personalidad, que por más que salga y vuelva a leer lo que leyó (no me va a importar)”.