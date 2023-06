Marixa Balli vivió un tenso episodio a la salida de LAM

Todo comenzó cuando Balli intervino en un tenso cruce entre personas que discutían en la puerta del canal América, donde trabaja como panelista del ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito, LAM.

marixa balli.mp4

Allí, increpó a un hombre, le sacó de la mano la correa del perro y se lo acercó a la familia que reclamaba que era su mascota. El perro movió la cola, pero el hombre que llevaba el animal afirmaba que era suyo. Entonces, comenzaron los gritos y los empujones.

"Nunca me habían tirado al suelo de esa manera, con esa agresión", expresó Marixa tras el ataque que sufrió por parte del hombre que se había apropiado de Sasha, la pitbull que llevaba desaparecida 20 días.

"No pensó que iban a aparecer los dueños, él se la quería quedar", manifestó después del incidente ocurrido en Palermo, que requirió la intervención de la Policía de la Ciudad.

Los agentes tuvieron que intervenir mientras Marixa grababa todo lo ocurrido para publicarlo en sus redes sociales. “La perrita tiene las mismas marcas, tiene el mismo cuello, está muy asustada y lastimada”, detalló la modelo tras recuperar a Sasha, la pitbull que estuvo presuntamente secuestrada durante 20 días.

A partir de este hecho, la mediática reveló que trabaja junto a la ONG UFEMA en la lucha contra el maltrato animal.

perros marixa balli.mp4

“Vivimos una situación muy fea. Me empujaron, me tiraron al suelo. Lo vieron todos los compañeros de LAM, un papelón. Está muy shockeada, yo estoy muy emocionada porque volvió con sus dueños. El canal llamó enseguida a la Policía, hubo todo un equipo ayudando. Lamentablemente, este chico estaba muy agresivo”, agregó.

“Nadie se lo quería sacar, pero el perro era de Maira. Jamás nos pasó, pero creo que a veces no mido porque no me gusta la injusticia”, concluyó Marixa.

Y agregó: "Todo el staff se preocupó. Maravilloso el canal, los custodios, llamaron a la Policía y todo lo que ustedes vieron. Gracias a todo el equipo y a todos mis compañeros porque se recontra... yo estoy muy emocionada, se preocuparon todos mucho".

Qué pasó con el perro al que defendió Marixa Balli

Hace algunos días, se viralizó una publicación en la que una persona denunciaba que Sasha, una perra, se había perdido el pasado 16 de junio y había sido encontrada por una pareja que no quería devolvérsela a su familia.

En el post, que fue compartido por Marixa Balli se menciona al joven que se ve en el video y que se llamaría Brian Ezequiel Barillaro y que es, en efecto, con quien la bailarina discute a los gritos.

Cabe destacar que desde el 2016, la modelo se desempeña como activista de una ONG en defensa de los derechos por los animales. La mujer utiliza su llegada a los medios de comunicación para visibilizar muchos casos.

El mal momento que vivió Marixa Balli

Durante el programa del día jueves de LAM, emitido por América Tv y conducido por Ángel de Brito, Marixa Balli reveló que sufrió el robo de una moto, que utiliza para hacer los envíos del local que tiene en Flores.

“Me afanaron la moto del local”, comenzó diciendo Marixa. Frente a cámara, agregó más detalles del dramático momento que vivió en las últimas semanas: “Esto fue haciendo envíos, no fue en la puerta del negocio, porque la moto va y viene todo el día. Le robaron a un empleado mío, el vehículo que habíamos comprado hace poquito. Fue una situación con un arma, que pasa y que es muy habitual”.