Masterchef 2023: "Es chicle con gusto a yacaré", le dijo Betular a Estefanía

Al momento de convocar a la concursante ante la mesa evacuatoria de los chefs, Wanda Nara recordó los inconvenientes de la concursante con la elaboración se plato "ahora llegó el turno de Estefanía, que hoy comenzó la prueba un poco perdida por el yacaré, vamos a ver cómo le fue".

“Voy adelante con mi plato que, bonito está. Así que vamos a venderlo. Autoestima arriba” dijo la cocinera en el momento previo de que el jurado de reality culinario probaran su yacaré grillado.

Embed

Captura de pantalla 2023-06-21 a las 11.18.38.png

Pero si Estefanía Herlein no quedó conforme con la devolución del jurado italiano, la opinión de Germán Martitegui la termino de descolocar “No quiero hablar mal de la comida de avión. Pero es un avión donde se come mal, ponele. Es Panam en clase turista en 1980. El puré está maravilloso pero con la gremolatta te quedaste un poco corta porque te tiramos un montón de magia que no lograste aprovechar”.

Captura de pantalla 2023-06-21 a las 11.19.21.png

Para terminar con la ronda de devoluciones de los jurados de "MasterChef 2023", el chef pastelero fue lapidario con su calificación “Para mí, innovador es, porque es chicle con gusto a yacaré”, pero como para que Estefanía Herlein no se quedara tan mal con su plato, Germán Betular destacó lo bueno de la preparación “El resto del plato me gusta”.

Pero Estefanía no fue la única participante en tener problemas para elaborar la receta con yacaré y más, con la presión que sienten los concursantes a pocas semanas de la final, más cuando las recetas se hacen más difíciles y con ingredientes inesperados.

image.png

Ese fue el caso de Rodrigo Salcedo, el bioquímico de Río Cuarto, que decidió fritar el yacaré y acompañarlo con papas y crema ácida, pero su preparación no salió como esperaba y recibió un dura devolución del chef Donato De Santis.

Cuando el jurado de "MasterChef 2023" vio el plato terminado, manifestaron su malestar porque la receta estaba mal hecha, algo que certificaron al momento de probar la preparación del cordobés, cuando todos coincidieron en que tenía demasiado aceite.

Captura de pantalla 2023-06-21 a las 11.54.58.png

Donato De Santis fue el chef que ayudó a Rodrigo Salcedo con la idea del plato y se sintió absolutamente decepcionado por el resultado logrado “Rodrigo me habías vendido otra cosa con la papa” le recriminó, a lo que el participante cordobés respondió “Es que hay veces que no me sale algo, y lo trato de encararlo para otro lado”.