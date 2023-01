Marta Fort: "Fue duro crecer entre cámaras"

La docuserie de "El Comandante Fort" sigue dando tela para cortar, ya que en cuatro episodios recorre la vertiginosa vida del excéntrico millonario, pero también ofrece testimonios muy reveladores del entorno de Ricardo Fort.

En uno de los capítulos, su hermano confesó una grave historia de su familia que lo tenía como protagonista. Algo similar ocurrió con sus dos hijos, Marta y Felipe, quienes fueron protagonistas en los relatos que mostró la producción.

En el tercer capítulo de la serie, una de los hijos que el chocolatero tuvo por subrogación de vientre en Estados Unidos, Martita Fort, habló acerca de sus problemas con la exposición pública.

"No era fácil para un niño vivir en un lugar lleno de gente. Había gente todo el tiempo en mi casa y, aunque se crean que los chicos no entienden, entienden todo", destacó la joven, hoy de 18 años.

Y también confesó: "Cuando era chica estuve muy expuesta. No es normal crecer con una cámara que te filme todo el día. Eso me hizo estar demasiado pendiente de todo lo que decían de mí". La hermana de Felipe Fort agregó: "De más grande me di cuenta de que era famosa y no lo sabía. Hablaban de mí en la tele, en las revistas".