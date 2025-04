L-Gante: "El amor sin respeto es un veneno"

Un mensaje para Wanda Nara

A través de su cuenta de Instagram -donde tiene 6,2 millones de seguidores-, el popular cantante compartió una serie de reflexiones que fue interpretada como los motivos por los cuales puso fin a la relación con la polémica conductora y empresaria.

"El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede", comenzó escribiendo L-Gante.

Y agregó: "Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta".

"El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y tu amor. No hay excusas. O te respeta o te pierde", explicó el músico.

Finalmente, cerró su idea sobre la importancia del respeto y la dignidad en una relación: "Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial".