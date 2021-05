Marvel reveló el primer avance de Eternals y confirmó nuevas películas

El título que primero verá la luz es Black Widow, que se estrenará en julio del 2021, siendo seguido por Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en septiembre próximo, Eternals, del cual se mostró el primer avance oficial, en noviembre, y Spider-Man No Way Home en diciembre de este año.

image.png Marvel Studios da a conocer nombres y fechas de estreno de las próximas películas

El calendario de películas seguirá en 2022 con Doctor Strange in the Multiverse of Madness en marzo, Thor Love and Thunder en mayo, Black Panther Wakanda Forever en julio y The Marvels, continuación de Capitana Marvel en noviembre.

Las fechas que organizaran el organigrama del gigante de los superhéroes culmina con Ant-man and the Wasp: Quantumania para febrero del 2023, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para mayo del 2023.

image.png

El adelanto termia con el logo de los Cuatro Fantásticos, proyecto que según se conoció en diciembre pasado, dirigirá Jon Watts.